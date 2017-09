Van Dammov sin nad sostanovalca z nožem

Zna se pretepati in človeku v kosti nagnati smrtni strah. Nicholas Van Varenberg je vendarle sin bruseljskega mišičnjaka Jean-Clauda van Damma, ki je svojega najmlajšega naučil tako umetnosti bojevanja kot spogledovanja s kamero. Kar je 21-letni mladenič lani dokazal v filmskem prvencu, ko se je za film Kikboksar: Maščevanje pred kamere postavil s slavnim očetom. Zdaj pa je pokazal, da je moč v resničnosti lahko več kot nevarna. »Če se mu ne bi podredil, bi bili moji starši zdaj na mojem pogrebu,« je prepričan sostanovalec, ki ga je pobesneli Nicholas v njunem stanovanju vzel za talca in mu rezilo velikega kuhinjskega noža pritiskal ob vrat.



Po incidentu nad Nicholasom visijo obtožbe napada s smrtonosnim orožjem, nezakonitega odvzema svobode in še posedovanja marihuane. Vseeno pa na zaslišanje, razpisano za konec meseca v mestu Tempe v ameriški zvezni državi Arizona, čaka na svobodi, saj je že položil 10.000 dolarjev varščine.



Vse se je začelo s prijavo zaradi kaljenja miru v stanovanjskem kompleksu, kjer živi tudi Nicholas. In kjer ga je varnostna kamera ujela, kako se je s pestjo spravil nad vrata dvigala, policijo pa je nato krvava sled privedla do njegovega stanovanja. Predstavniki zakona so po kratkem pogovoru z mladcem z ranjeno roko odšli, po njihovem odhodu pa se je Nicholas spravil nad sostanovalca in mu očital, ker je policiji odprl vrata. Sosedje so slišali kričanje ter vnovič poklicali policijo. Iz sodnih zapisov je razvidno, da je Nicholas sostanovalcu grozil z nožem, mu ga prislonil ob vrat in mu preprečil, da bi zapustil stanovanje. Talec je ohranil mirno kri in ga prepričal, naj ga ne poškoduje in izpusti. Potem je stekel ven in se vrnil s policijo, ta je pri Nicholasu našla nož in še marihuano.