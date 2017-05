V ŽIVO: Evrovizija v polnem teku: nepričakovan preobrat na vrhu

V Kijevu poteka največje tekmovanje evropske glasbene industrije. Na svetlečem odru evrovizijskega spektakla bodo nastopili predstavniki Bolgarije, Belorusije, Hrvaške, Madžarske, Danske, Izraela, Romunije, Norveške, Nizozemske, Avstrije, Moldavije, Azerbajdžana, Grčije, Švedske, Portugalske, Poljske, Armenije, Avstralije, Cipra in Belgije. Poleg teh držav, ki so se v finale prebile v dveh polfinalnih večerih, pa nastopa tudi velikih pet (Italija, Francija, Nemčija, Španija, Velike Britanija) in gostiteljica Ukrajina.

Nepričakovan preobrat na vrhu

Letošnji evrovizijski izbor bo, kot kaže, napet do zadnjega trenutka. Medtem ko je zadnjih nekaj tednov in mesecev na prvem mestu – vsaj na stavnicah – brez konkurence kraljevala Italija, se je tik pred finalom zgodil preobrat. Prvo mesto je nežno in potihoma prevzel Portugalec Salvador Sobral. Seveda tako napovedujejo le stavnice, do končnega razpleta pa bomo morali še počakati ...

Tukaj lahko največji glasbeni šov v Evropi spremljate v živo.