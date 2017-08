V zakonu s princeso je skočil čez plot

Za ponosna mamo in očeta je James Wade pravi princ. Njegov prihod so starši Felicity in Tristan Wade oznanili, kot je danes v navadi, s fotografijo na spletu in sprejemali čestitke prijateljev in družine. A malo je verjetno, da bodo prišle čestitke Zare Tindall in njenega brata Petra Phillipsa, vnukov britanske kraljice Elizabete II. Pričakovati ni niti dedkovih pozdravov: to ni nihče drug kot Mark Phillips, nekdanji mož princese Anne.

Dečkovo rojstvo pred nekaj tedni je osvežilo spomin na enega največjih škandalov v kraljevi družini: Felicity je Markova hči, posledica afere za eno noč, ki si jo je leta 1984, ko je bil še poročen s princeso, privoščil z novozelandsko učiteljico umetnosti Heather Tonkin v neki hotelski sobi v Aucklandu. To pomeni, da je 32-letna Felicity Zarina in Petrova polsestra, njen prvorojenec pa je bratranec njunih otrok.

1984. je imela Heather afero z britanskim častnikom, ki je bil takrat še poročen s princeso Anno, mamo kraljičinih vnukov Zare in Petra.

Felicity in Zaro ločuje mnogo kilometrov, a ju povezuje genetika: svetlolasa in modrooka Felicity je spretna jahalka in veterinarka, specializirana za konje, njen mož Tristan je igralec pola, pred dvema letoma je v Windsorju igral pred kraljico in princem Philipom. Skupaj sta lastnika čudovite posesti, na kateri živi tudi njena 66-letna mama Heather, večino denarja vlagata v konje. Ti so pač središče njene zgodbe, ki se je začela leta 1983, ko se je njena mati udeležila jahalne šole pod Phillipsovim vodstvom; spoprijateljila sta se, in ko se je Phillips prihodnje leto vrnil v Auckland, jo je povabil v hotel. Mesec pozneje je ugotovila, da je noseča, in je novico prek telefona sporočila vojaškemu častniku, ta pa ji je svetoval splav. Zavrnila ga je, sčasoma ji je Phillips prek družabnika začel plačevati 6000 funtov na leto, češ da gre za plačilo za svetovanje. Ko so plačila postajala občasna in Phillips ni hotel biti zapisan kot oče na rojstnem listu, je imela Heather dovolj: najela je odvetnike in leta 1991 končno javno spregovorila. »To delam za svojega otroka. Upam, da bo Mark naredil, kar je prav. Želim si, da bi se nekega jutra prebudila in bi bilo vse urejeno in mi ne bi bilo več treba skrbeti.« Tistikrat se je razvedelo, da so Markovi pomočniki materi svetovali, naj hčeri pove, da je njen oče mrtev. Šele ko je bilo deklici osem let in je morala v šoli narisati družinsko drevo, ji je povedala resnico. Test DNK je leta 1991 potrdil očetovstvo, to pa je vodilo v poravnavo, Phillips naj bi deklici in njeni materi plačal 350.000 funtov, denar jima je zagotovil prihodnost. Osebni stik Phillipsa ni zanimal ne prej ne zdaj, 68-letnik nima namena srečati hčere ali vnuka.

Dečku ne bo hudega, en dedek sicer ne bo del njegovega življenja, a je Felicity poskrbela, da bo imel otroštvo, ki ga sama ni bila deležna: polno ljubezni in očetove pozornosti.