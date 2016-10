V stari plošči odkrili beatlovo pismo kraljici

LONDON – Pismo, ki ga je John Lennon napisal kraljici Elizabeti II. in se v njem odrekel izkazani časti, redu britanskega imperija (MBE), gre na dražbo, zanj pa bi lahko iztržili 60.000 funtov (66.000 evrov).



Pismo je Lennon napisal 25. novembra 1969, odkrili pa so ga v ovitku plošče, kupljene kot del zbirke za 10 funtov (današnjih enajst evrov) pred dvajsetimi leti na garažni razprodaji. Glasbenik je zapisal: »Vračam MBE iz protesta proti britanski vpletenosti v zadevi Nigeria-Biafra, proti naši podpori Amerike v Vietnamu in zato, ker Cold Turkey drsi po lestvicah.« Podpisal se je John Lennon iz Baga, Bag Production je bilo podjetje za odnose z javnostjo, ki ga je imel skupaj z ženo Yoko Ono.



Poznavalci menijo, da je sporočilce osnutek končne različice, ki jo je potem zares poslal kraljici, tega pa je zavrgel zaradi razpackanega podpisa.



Leta 1965 je kraljica ob svojem rojstnem dnevu vse štiri člane slavne skupine The Beatles nagradila z redom britanskega imperija, ki so jih prevzeli 26. oktobra v Buckinghamski palači. Bilo je jutro 25. novembra, ko je Lennonov šofer Les Anthony vrnil odlikovanje skupaj s pismoma, eno je bilo naslovljeno na kraljico, drugo na premiera Harolda Wilsona, v katerih pojasnjuje svojo odločitev.



Dražbar Darren Julien iz avkcijske hiše Julien's Auctions v Los Angelesu pravi, da se je lastnik pisemca skoraj polulal v hlače, ko je izvedel, da bi zanj na dražbi dobil od 40.000 do 50.000 funtov (od 44.000 do 55.000 evrov). Ocenili so ga v muzeju Beatles Story v Liverpoolu. »Najdba pisemca nas je presenetila, gre za eno od tistih odkritij, ki so skoraj predobra, da bi bila resnična. Pred nami je precej raziskovalnega dela, da bomo odkrili celotno zgodbo, a razmazan podpis namiguje, da ga je napisal in zavrgel ter napisal novo. Ko sem priletel na Otok, se nisem nadejal, da bom zagledal to. Zares gre za izjemno odkritje.«