V soseda metal kamne in mu zlepil lego kocke

Že trikrat je postal mož in petkrat oče, se povzpel med najbogatejše zemljane in zasedel enega najpomembnejših stolčkov na svetovnem političnem prizorišču. A pravi, da je kljub vsemu še vedno tisti šestletni kratkohlačnik, ki je pred desetletji tekal po domači soseski. »Ko se pogledam danes in ko pogledam fantiča, kakršen sem bil pri šestih, sem še vedno skoraj enak. Temperament se ni pretirano spremenil,« pravi 70-letni Donald Trump. To zveni precej ljubko, a ko pomislimo, s kolikšno močjo razpolaga kot 45. ameriški predsednik, ter slišimo pripovedi ljudi, ki so ga poznali kot fantiča, marsikoga kar zmrazi. Ni bil namreč tihi deček, ki se je v kotu igral z lego kockami ali slikal, temveč agresiven pobalin, ki je v druge otroke metal kamne, da o vlečenju deklet za kitke ne govorimo. In vedno je imel prav.



Agresiven, ne zloben?



Odraščal je v bogati družini nepremičninskega mogotca. Trumpovi so imeli lastnega kuharja, šoferja, barvno televizijo in dva kadilaka, mali Donald pa se je igral z dodelanimi vlakci in naokoli dirkal z italijanskim kolesom z desetimi prestavami – ter bil tarča zavidanja otrok daleč naokoli. Na vse, ki so ga spoznali, je naredil nepozaben vtis. A ne toliko zaradi izobilja, s katerim je bil obdan, temveč predvsem, ker ima skoraj vsak, ki je prečkal njegovo pot, tak ali drugačen, a vselej skoraj srhljiv spomin nanj. Danes 66-letni Steven Nachtigall, ki je z njim odraščal v istem okolišu, še danes ne more pozabiti dne, ko je mali Donald, meni nič, tebi nič, skočil s kolesa in prebutal drugega dečka. »Tega ne morem pozabiti, saj ni bilo le nenavadno, temveč tudi grozljivo in strah vzbujajoče, posebno pri tistih letih,« je razkril novinarjem časopisa Washington Post, ki so na podlagi pričevanja več ducatov ljudi, ki so Donalda poznali v mladosti, izdali biografijo Trump revealed (Trump razkrit). Nič lepšega dogodka se je spomnil Dennis Burnham, ki je odraščal v sosednji hiši. Ko ga je mati za nekaj minut pustila samega v peskovniku na vrtu, jo je po vrnitvi namreč pričakal grozljiv prizor – Donald z druge strani ograje v njenega sinka meče kamne. Dennisovemu mlajšemu bratcu Robertu je mali Trump zlepil lego kocke – le zato, da se z njimi ne bi mogel več igrati.



Če je že v svoji soseski širil strah in trepet, da so nekateri starši svojim otrokom prepovedali druženje s Trumpovimi, se ga je tudi v šoli kaj hitro prijel sloves neukrotljivega pametnjakoviča, ki je vselej hotel imeti prav. Povedal je, kar mu je padlo na misel, in ogromno časa preživel v šolskem priporu.



Medaljo za medaljo



»Rad sem preizkušal ljudi in malce razburkal vodo,« je priznal Trump in dodal, da je bil morda malce agresiven, a ne tudi zloben. Ter se pobahal, da so ga pri osmih skoraj vrgli iz šole, ker je v obraz udaril učitelja glasbe Charlesa Walkerja. To se je pozneje izkazalo za laž, je pa Walker na smrtni postelji, ko mu je prišla na ušesa Trumpova predsedniška kandidatura, dejal, da je že od mladih nog hlepel po pozornosti in bil že pri desetih »mali usrane«.



V šoli podivjan, a doma ga je vodila stroga roka očeta, ki je svoje otroke želel izoblikovati v neusmiljene, megauspešne poslovneže. Niso smeli imeti domačih ljubljenčkov, niso se klicali z vzdevki ali ljubkovalnicami, za žepnino pa so morali zbirati prazne steklenice. Malce svobode je Donald našel le, ko se je ob nedeljskih jutrih izmuznil iz hiše in pohajkoval s prijateljem Petrom Brantom. V manhattanski trgovini je kupoval smrdljive bombice, v času evforije muzikala Zgodba z Zahodne strani pa nožiče. Ko je to izvedel oče, ga je za kazen poslal na strogo vojaško akademijo, kjer je tekmovalni Donald vzcvetel. Oboževal je šolska tekmovanja, denimo v najlepše postlanih posteljah, dobival medaljo za medaljo, se hitro prebil od kadeta do stotnika in se nato izživljal nad podrejenimi. Ko je pregledoval sobe in, denimo pri kadetu, odkril razmetano posteljo, mu je naložil kazen – udarce z metlo po zadnjici. To je kaznovanega Teda Levina tako razjarilo, da mu je vrnil milo za drago in ga nazaj mahnil z metlo. Napaka! Razbesnjenemu Donaldu se je zmeglilo pred očmi in neposlušneža, ki se mu je drznil postaviti po robu, je poskušal poriniti skozi okno v drugem nadstropju. Na srečo so posredovali in ju ločili. »Grozil je, da bo zlomil vsakogar, ki se mu bo uprl,« se je še spomnil Levine.

.