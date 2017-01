V SLIKI: Besede so odveč. To so fotografije, ki so zaznamovale zaprisego Donalda Trumpa

Protestniki so vztrajali, razbijali in zažigali. Posredovala je policija. Foto: Reuters

Rompompoma okoli zaprisega Donalda Trumpa je konec. Tistim, ki so to želeli preprečiti že s spodkopavanjem elektorskega sistema, jim ni uspelo. Slovenka Melania Trump je danes držala Sveto pismo možu, medtem ko je zdaj predsednik Donald Trump nanj položil roko in izrekel narekovano zaprisego. Donald Trump je od danes predsednik ZDA, verjetno najvplivnejši človek na svetu, Slovenka Melania pa je njegova žena in prva dama.

V galeriji si lahko ogledate nekaj zanimivih utrinkov z inavguracije. Nekateri vas bodo presenetili, drugi mogoče malo manj ...