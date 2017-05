V resničnostnem šovu bodo prav vsi nagi

Olimpijska zmagovalka Inge de Bruijn je pritegnila marsikateri pogled, ko je še tekmovala v plavanju. Ljubitelji športa niso mogli odmakniti pogleda od njenega jedrega in mišičastega telesa, povrhu pa je nizala zmago za zmago. Danes 43-letna svetlolaska se je vrnila na male zaslone, tokrat v še bolj vroči izvedbi. Legendarna šampionka je udeleženka prihajajočega resničnostnega šova Adam išče Evo, v katerem so vsi tekmovalci popolnoma goli.



Spomnimo se, da je Inge osvojila štiri zlate olimpijske medalje in postavila tri svetovne rekorde, zato preseneča, da je sploh privolila v udeležbo na tovrstnem tekmovanju. Prizorišče šova je osamljen Ljubezenski otok, kjer bo preživljala čas z več moškimi, med katerimi naj bi poiskala bodočega partnerja. »Mora biti sladek, šarmanten, skrben, zabaven in nekoliko skrivnosten,« je pred začetkom predvajanja oddaje povedala Inge, ki je leta 2006 postala najstarejša oseba, ki je osvojila zlato medaljo na olimpijskih igrah v plavanju na 50 metrov v prostem slogu. Upa, da ji bo oddaja odprla številne priložnosti, rada bi se preživljala s potovanjem. Že od mladih nog je rada na poti, nekaj časa je celo razmišljala, da bi postala stevardesa. Golota ji seveda ne povzroča preglavic, odkar se je leta 2007 športno upokojila, se je redno pojavljala kot model za spodnje perilo.



Njena najuspešnejša športna sezona je bila leta 2000, ko je na poletnih olimpijskih igrah v Sydneyju osvojila zlato medaljo na 50 in 100 metrov v prostem slogu ter na 100 metrov v delfinu. V vseh treh primerih je postavila svetovni rekord. Štiri leta pozneje je dobila že omenjeno zlato medaljo v Atenah, ko je bila stara 31 let. Danes ima rekord za najstarejšega zmagovalca Anthony Ervin, ki je lani v Riu osvojil zlato medaljo v starosti 36 let, je pa Inge še vedno najstarejša ženska, ki ji je uspel ta podvig.