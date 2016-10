V pravljičnem Maroku sta si obljubila zvestobo

Svetlolasa lepotička Dianna Agron je na televizijskih zaslonih in filmskem platnu pogosto neusmiljena lomilka moških src, ki ji je prej kot toplina in prijaznost blizu vzvišena hladnost. Kar pa je zgolj igra, saj v zasebnosti skrbno varuje svoje srce, ki ga ni pripravljena z lahkoto in brez temeljitega premisleka podariti. »Moški mora biti iskren, ne sme ga biti strah biti tisto, kar v resnici je,« je pred časom povedala zvezdnica, ki jo poznamo predvsem kot zapeljivo, a pasjo navijačico iz kultne ameriške serije Glee, ki je imela v glavi natančno izpisan seznam lastnosti, ki jih mora imeti moški njenega življenja. In ljubosumja, pretvarjanja in negotovosti nikakor ni bilo med njimi. Kar pa je bilo očitno precej težko najti, saj se v nasprotju z mnogimi stanovskimi kolegicami ni nenehno pojavljala na naslovnicah tabloidnih revij, vsakokrat z drugim postavnim lepotcem ob strani. Toda samski stan je ni motil. Nasprotno, raje je bila samska kot ujeta v razmerju z napačnim. A je zdaj vendar dočakala tistega pravega, ki jo je minuli konec tedna popeljal pred oltar.



Maroko je dežela razkošnih barv, toplih sončnih žarkov, izbrane jedače. In dežela, kjer si je Dianne izmenjala poročne zaobljube z Winstonom Marshallom, igralcem bendža v ameriški glasbeni skupini Mumford & Sons. Obljube večne ljubezni in zvestobe, ki sta jih potrdila s poljubom, sta zasanjano dahnila minulo soboto, a poročno slavje se je začelo že dva dni prej, z nevesto pa je rajala tudi britanska igralka Carey Mulligan.



Zasebnost skriva



Blondinka je svojo zasebnost vseskozi skrbno skrivala, mediji pa so sčasoma, ko na poizvedovanja o ljubezenskem življenju ni dala odgovorov, počasi odnehali. V preteklosti so jo sicer povezovali z igralcem Alexom Pettyferjem, govoričilo se je celo o njuni zaroki, a iz te moke nato ni bilo kruha. Do predlani pa naj bi se devet mesecev grela v objemih Thomasa Cocquerela, a je tudi ta ljubezen izvodenela, še preden bi lahko pognala prave korenine. Toda ko naletiš na pravega, je že nekaj mesecev dovolj. V družbi Winstona so jo paparaci namreč prvič ujeli komaj minulo poletje, do ušes nasmejano, že v izteku minulega leta, po torej le nekaj zaljubljenih mesecih pa se ji je na roki že zableščal zaročni prstan. »Winston je najprijaznejši in izjemno topel fant, ki Dianno nosi po rokah. Z njo ravna kot s princesko. Neizmerno pozoren je ne le do nje, pač pa tudi do njene družine in prijateljev, ki ga vsi obožujejo. Za Dianno bi naredil vse. In to tudi dela,« je pred časom dejal vir. Zdaj pa sta zaljubljena golobčka naredila še poslednji korak in se po dobrem letu romance tudi uradno odločila, da skupaj dočakata jesen življenja.