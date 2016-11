V postelji s kraljem popa

LOA ANGELES – Človek, ki je prvi, že leta 1993, sprožil obtožbe o spolnem nadlegovanju Michaela Jacksona, je izginil. Za zdaj 36-letnim Jordanom Chandlerjem se je izgubila vsaka sled.



Javnosti je postal znan, ko je njegov oče Evan Chandler preminulega kralja popa obtožil, da je spolno zlorabil njegovega sina, ko mu je bilo le trinajst let. Proti Jacksonu oziroma njegovima dvema podjetjema je pred tremi leti (štiri leta po pevčevi smrti) tožbo vložil tudi slavni koreograf Wade Robson, ki trdi, da ga je Jackson zlorabljal sedem let, začelo naj bi se, ko je bil star pet let. Robson je poskušal priti do Chandlerja, da bi pričal v njegovo korist, a ga njegovi odvetniki ne najdejo. Poskušali so priti tudi do njegove sestre Lily v upanju, da bodo dobili kakšno informacijo, a se je odločila umakniti iz sodne bitke, saj se boji besa Jacksonovih privržencev, ki že leta tako ali drugače vznemirjajo njeno družino. Zato je sodišče prosila, naj je ne pokliče za pričo, prošnji pa je priložila več grozilnih pisem, ki jih že leta dobiva družina.



Kralj popa se je s Chandlerjevimi zbližal, ko se je njegova limuzina pokvarila v bližini njihovega doma v Santa Monici. Pevec je pomoč poiskal v bližnjem servisu, katerega lastnik je bil Jordanov očim David Schwarz. Jordan je bil tistikrat navdušen, da je spoznal Jacksona, zato ga je glasbenik povabil, naj ga obišče na njegovem ranču Neverland. Po tistem sta se zelo zbližala. Pozneje so dečkovi starši trdili, da so pevca z Jordanom večkrat našli v postelji, pri tem pa da se je fanta neprimerno dotikal. Jordanov oče je vse povedal policiji, a se je Jacksonu, ki je vseskozi trdil, da je nedolžen, uspelo izogniti obtožbam, saj se je s Chandlerjevimi pogodil in jim plačal 20 milijonov dolarjev. Takrat se je za družino začelo še težje obdobje, saj so jim Jacksonovi oboževalci pošiljali strašna sporočila, jim grozili s smrtjo, ker so verjeli, da je družina kralju popa uničila kariero. Škandal je zlomil družino, leta 2006 je Jordan očeta obtožil družinskega nasilja, oče pa je tri leta pozneje storil samomor, ustrelil se je v glavo.