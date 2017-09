V ponvi, veliki kot noht, peče zrezke

Že od mladih nog je 24-letna Kate Murdoch iz britanskega Surreyja oboževala kuhanje, vendar si je kljub temu želela postati plesalka. Žal se njene sanje niso uresničile, je pa imelo življenje za njo pripravljeno posebno presenečenje. Leta 2013 se je vrnila k ljubezni do pripravljanja jedi in z bratom Alexom ustanovila spletno oddajo o kuhanju. Sprva je pripravljala običajne jedi, nato pa jo je prevzel miniaturizem, ki prihaja iz Japonske. Naučila se je kuhati malone mikroskopsko drobne jedi, ki jih pripravlja na ponvi, veliki kot noht na mezincu, za vir toplote pa uporablja čajno svečo. Na tak način zna pripraviti mini kari ali pa slastno zapečen toast, skuha kavo in speče biskvit. Njen spletni kanal se imenuje Drobna kuhinja in ima na milijone ogledov.

V studiu ima drobno kuhinjo, ki jo je dala izdelati po naročilu. Sprva se je morala navaditi na to, da voda v drobni posodi zavre v manj kot minuti, meso pa se na ponvi speče v nekaj sekundah. Zaradi dimenzij uporablja prepeličja jajca, ne kurjih. Včasih porabi več ur, da posname 90-sekundni video.

»Najbolj uživam v zaključevanju jedi,« je povedala Kate. »V tistih drobnih, zadnjih popravkih.« Po snemanju oddaje skuhane hrane ne zavržejo. Navadno si v ekipi jed razdelijo, čeprav je je za vsakega manj kot grižljaj. »Sprva moji starši niso prav dobro razumeli, kaj počnem. Zdaj pa so navdušeni. Seveda še vedno snemam tudi oddaje z normalno velikimi jedmi, a so videoposnetki iz Drobne kuhinje prav tako donosni. Predvsem zaradi oglasov, ki jih imam na strani. Povrhu zdaj bistveno bolj pazim na urejenost nohtov.«