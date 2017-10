V pokoju še vedno služi milijon in pol na mesec

Štiri leta so že minila, odkar se je David Beckham poslovil od nogometnih igrišč, pa vendar se še vedno lahko postavi ob bok dejavnim nogometnim megazvezdnikom. Vsaj če bi primerjali bančne izpiske. Njegovo ime in obraz namreč s pridom izkoriščajo modne in športne blagovne znamke, kar mu je v minulem letu (ki še sploh ni pri koncu) odebelilo račun za mastnih 14 milijonov evrov. Ti so se usedli na njegovo 500 milijonov težko premoženje.

Česar se David dotakne, to se spremeni v zlato

Tega se zavedajo blagovni giganti kot H & M, Adidas in znamka škotskega viskija Haig Club whiskey, s katerimi je sklenil najdonosnejše pogodbe. »Beckham je neustavljiv. Čeprav se je že pred časom upokojil, njegov poslovni imperij in blagovna znamka rasteta in se širita. Je spreten poslovnež, ki se obdaja s podobno mislečimi in veščimi ljudmi. Številke pa to zgolj potrjujejo,« je dejal vir. A čeprav preračunano zasluži 50 tisočakov na dan, je to še vedno neprimerno manj kot leto prej. Lani je bil njegov dnevni prihodek namreč skoraj še enkrat večji.