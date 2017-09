Kariero je začela kot neustrašna izganjalka vampirjev, a v minulih letih poskuša Sarah Michelle Gellar bolj kot s preganjanjem fantazijskih bitij spremeniti svet na bolje malce drugače. Kot so mitični krvosesi nevarni za ljudi, tako jim nič kaj dobro ne dene niti gensko spremenjena hrana, zaradi česar je že pred dvema letoma s prijateljema Galitom Laibowom in Gregom Fleishmanom zagnala podjetje FoodStirs, ki podpira trajnostno proizvodnjo gensko nespremenjene in organske hrane ter pravično trgovino.

Zavihala je rokave

»Uporabljamo le najbolj kakovostne, gensko nespremenjene, organske sestavine,« pravi lepotica in dodaja, da je v iskanju teh pripravljena prečesati svet. To jo je zdaj povedlo v Peru. »Čas za malce čokolade. Zato Peru, saj je to dom najboljše čokolade na svetu.«

Pomemben ni zgolj okus. »Kdor koli me količkaj pozna, ve, da ne stavim vsega le na okus,« pravi ljubiteljica kuhe, predvsem peke, ki je letošnjo pomlad obogatila ponudbo kuharic z lastno Stirring up Fun with Food, v kateri razkriva 115 idej, kako običajne jedi, tudi tiste, ob katerih otroci običajno vihajo nosove, pripraviti slastno in s ščepcem ustvarjalnosti. »Ko kuham, želim tudi vedeti, od kod sestavine in kakšno pot so prepotovale do moje kuhinje. Želim vedeti, kako kmetje, ki jih gojijo, živijo, ali so pravično plačani.« Zato – v Peru po čokolado. Pri čemer pa ni zgolj opazovala, ampak je tudi sama visoko zavihala rokave, si čez lase poveznila mrežico in pomagala pri predelavi zrn kakavovca.

Morda jo je v južnoameriško državo povedlo delo, že skoraj osebna misija, pa vendar si je lepotica vzela čas za tudi malce turističnega ogledovanja. Ni mogla mimo izgubljenega mesta Majev, skrivnostnega Machu Picchuja, in Hiše sonca, inkovske trdnjave Sacsayhuaman v bližini Cusca. »Vzelo mi je dih. Neprimerljivo boljše je nekaj takega videti enkrat v življenju kot o tem poslušati in slišati milijonkrat,« je prepričana lepotica, ki je mimogrede stkala še nova prijateljstva. Tudi z malo alpako. In se naučila, da moraš biti pri pitju tamkajšnje tradicionalne (alkoholne) pijače pisco sour najmanj počasen in zmeren. »Šele ko piješ drugi kozarček, začneš čutiti učinke prvega. A je omamno dober.«