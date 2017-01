V letu 2016 smrt klatila zvezde

Na božični dan se je svet ovil v žalost. Nenadno in mnogo prezgodaj je preminila glasbena ikona, eden največjih avtorjev in pop pevcev, 53-letni George Michael. Mrtvega je v postelji našel njegov partner, 43-letni Fadi Fawaz. Pevcu je zastalo srce, njegove zdravstvene težave so se stopnjevale, potem ko je 2011. za posledicami pljučnice skoraj umrl, svoje pa so po besedah njegovega bratranca Andyja Kershawa naredile tudi odvisnosti, ki se jim vda prenekatero ime svetovnega kova.



Preveliki odmerek protibolečinskih tablet fetanyl je bil vzrok smrti glasbenega genija Princea, ki se je rodil kot Roger Nelson. Umrl je 21. aprila, star 57 let. Bil je avtor, pevec in multiinštrumentalist, človek fascinatnega izraza, v zakladnico svetovne glasbe pa bo ostal zapisan z zlatimi črkami kot eden največjih umetnikov svoje ere. Purple Rain, Kiss, Let's Go Crazy, When Doves Cry, Little Red Corvette so pesmi, ki so bile prodane v več kot stomilijonski nakladi. Prav tolikšno prodajno naklado je dosegel nekdanji pevec dua Wham, George Michael.



Desetega januarja, dva dni po tem, ko je dopolnil 69 let in izdal svoj 27. album, je za posledicami raka na jetrih umrl David Bowie, še eno legendarno ime popularne glasbe. Angleški umetnik, ki je prodal več kot 140 milijonov pesmi, je za bolezen izvedel 18 mesecev pred svojo smrtjo, a tega ni hotel deliti z javnostjo. Vizualnega umetnika, režiserja številnih videospotov ter multiinštrumentalista je revija Rolling Stone uvrstila med sto največjih umetnikov vseh časov.



V 83. letu starosti je 7. novembra umrl največji kanadski kantavtor, pevec, pesnik in pisatelj Leonard Cohen. Preminil je v Los Angelesu, ponoči med spanjem, potem ko je istega dne nesrečno padel v svojem domu. Cohen, ki je o slutnjah o skorajšnji smrti pripovedoval v intervjujih, bo ostal vzor mnogim generacijam in najbolj priznanim glasbenim kolegom. Med drugimi umetniškimi deli je bil avtor kultne Hallelujah, ki je od izdaje leta 1984 do danes doživela celo 60 različnih priredb. Nosilca častnega reda Kanade – najvišje narodne časti, ki jo lahko pridobi civilist – so pokopali v Montrealu, večni počitek pa je pokojnik našel ob materi in očetu, le nekaj tednov po izdaji albuma You Want it Darker.

Umrli so letos



Politiki Fidel Castro, Butros Butros Gali, Hans-Dietrich Genscher, športniki Muhammad Ali (boks), Johan Cruyff (nogomet), Cesare Maldini (nogomet), Maria Teresa de Filippis (prva ženska, ki je dirkala v formuli 1), Tony Phillips (košarka), John Johnson (košarka), Bill Johnson (alpsko smučanje), igralci Bud Spencer, Gene Wilder, Dragan Nikolić, Bata Živojinović, Dan Haggerty (bolj znan kot filmski lik Grizli Adams), Alan Rickman (Harry Potter, Umri pokončno), Zsa Zsa Gabor, Carrie Fisher, poznana tudi kot princesa Leia iz Vojne zvezd, naslednji dan je umrla njena mati, tudi igralka, Debbie Reynolds, pevci Esma Ređepova, Lola Novaković, članica Princeove spremljevalne skupine Vanity, Billy Paul (Me and Mrs. Jones), Pete Burns (Dead Or Alive), Colin Vearncombe (izvajalec balade Wonderful Life), Ekrem Jevrič (avtor pesmi Kuča poso), Rick Parfitt (Status Quo), George Martin (producent The Beatles, Celine Dion, Eltona Johna), pisatelj Umberto Eco, nekdanja prva dama Amerike Nancy Reagan, Vesna Vulović (srbska stevardesa, lastnica svetovnega rekorda v Guinnessovi knjigi rekordov za najvišji preživeli padec brez padala z višine 10.160 metrov).