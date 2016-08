V letalski nesreči umrl zvezdnik resničnostnega šova

Darrell Ward, eden od zvezdnikov popularnega televizijskega šova Ice Road Trucekrs, ki ga predvajajo na kanalu History Channel, je umrl v letalski nesreči v 52. letu starosti.

Ward je svetovno slavo požel v zadnjih petih sezonah šova kot eden od voznikov tovornih vozil, ki dostavljajo življenjske potrebščine na sam sever Kanade. Naj omenimo, da je vsako epizodo zadnje sezone samo v Veliki Britaniji spremljalo 900.000 ljudi.

Kot poročajo britanski mediji, je Ward potoval iz Dallasa, kjer je bilo srečanje voznikov tovornjakov. Letalska nesreča se je nato zgodila na zahodu Montane, ko je letal poskušalo pristati, a je ob tem trčilo v nekaj dreves. Poleg Warda je umrl tudi pilot.

