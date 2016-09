V ječi izvedel, da ga je dekle prevaralo

Julija 2007 so na avtobusu Lila Wayna našli strelno orožje. Posledica – osem mesecev za zapahi. A četudi je ameriški raper večji del leta 2010 preždel v zaporniški celici, je kazen več kot dobro izkoristil. Ne le da se je iz njegovih zapiskov, v katerih je vsak dan popisoval dogajanje za zaprtimi vrati zapora, rodila knjiga, ki že čez dva tedna, 11. oktobra, prihaja na knjižne police, temveč se je prelevil tudi v neuradnega in neposvečenega duhovnika za en dan ter v ljubezni zvezal zaljubljena zapornika.



Dolgo spi. Kramljaj o vsem in o ničemer s sorodniki. Nadoknadi z zamujenim čtivom. To morda zveni kot lenoben dopust. Kar pa je zaporniški dnevni urnik Lila Wayna. »Vsak dan se zbudim okoli enajste dopoldne. Popijem kavo, nato pa se po telefonu pogovarjam z mamo in otroki. Po prhi preberem pisma oboževalcev. Sledi kosilo. Spet telefonarim. Berem knjigo ali pišem osebni dnevnik. Po večerji spet zagrabim telefon. Sklece. Poslušam radio. Berem Sveto pismo. Nato zaspim. To je moj dan,« piše v prihajajočih spominih na osem mesecev brez svobode Gone 'til november. A medtem ko je bil dan tedaj podoben dnevu, so monotonijo zaporniškega vsakdanjika vsake toliko vendar pošteno razburkali dogodki, o kakršnih ne bi mogel na svobodi niti sanjati.



Poročno darilo – piškoti



Zamislite si gole stene zapora. Celice. Jetnike. In nato odrasle moške, morda v zaporniških pajacih, kako krasijo pusti prostor za druženje s papirnatimi robčki – ker cvetja, okrasnih trakov in pentelj pač nimajo na razpolago. Ko se na sredo improvizirano okrašenega prostora postavi ameriški raper, pred njim pa zaljubljena zapornika, ki želita svojo ljubezen posvetiti tudi pred pričami. Pred zborom jetniških kolegov. »V rokah sem držal biblijo in začel razlagati, čemu smo se zbrali,« piše glasbenik, tisti dan duhovnik, ki je na skupno pot pospremil zapornika. »Po obredu smo imeli celo sprejem. Vsak je prinesel nekaj, jaz sem ju obdaroval s piškoti, srečnemu paru pa smo nazdravili s 13 steklenicami energetskega napitka gatorade. Ta je v zaporu vreden več kot zlato! Bilo je noro.« Pozabili niso niti na poročno koračnico, ki pa je zvenela malce drugače kot v cerkvi. »Vsi smo imeli slušalke in poslušali isto radijsko glasbeno postajo.«



Istospolna poroka se mu je vsekakor vtisnila v spomin. Kot tudi obiski stanovskih kolegov P. Diddyja, Kanyeja Westa in Draka, čeprav bi obisk slednjega najraje izbrisal iz spomina. »Obiskal me je in mi priznal, da je v času, ko sem v zaporu, spal z mojim dekletom. Česa takega ne poveš moškemu, ki je sredi služenja zaporne kazni!« je še zapisal Wayne, ki je v teh mesecih morda še najbolj pogrešal seks. Čeprav naj bi mu, na začetku kazni, uspelo k sebi privabiti dve policistki, ki pa so ju nato suspendirali.