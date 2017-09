V imenu njenega veličanstva

V torek je bila za nekaj trenutkov vsa pozornost US opna usmerjena med gledalce in ne na igrišče. Napovedovalci so sporočili, da si je prišel tekmo med Rogerjem Federejem in manj znanim ameriškim najstnikom Francesom Tiafoejem ogledat sam sir Sean Connery.

Sloviti igralec je bil odlično razpoložen in je užival v Federerjevi ne prav preprosti zmagi. Connery odlično nosi svojih 87 let in še vedno premore iskrico, ki je v Edinburgu rojenega igralca postavila za Jamesa Bonda, tega je upodabljal med letoma 1962 in 1983. Tudi tokrat ni skrival svojega rodu, kot ponosni Škot je nosil zeleno čepico s prepoznavnim škotskim vzorcem. Svojčas je igralec veljal za najbolj seksi moškega na svetu in za najuspešnejši škotski izvozni artikel. To mu je prineslo bajno bogastvo, ki ga ocenjujejo nad 300 milijoni evrov. Seveda pa je bil deležen tudi grenkih obtožb. Med drugim so ga kritizirali, ker je finančno podpiral škotsko nacionalistično stranko, medtem ko je živel na Bahamih. A je leta 2003 zanikal vse očitke ter postregel z dokazi, da je plačal na milijone evrov davčnih obveznosti. »Sem preprosta tarča, saj jasno izražam svoja politična stališča. Izzivam vsakega na Škotskem, naj mi dokaže, da sem zavestno počel stvari, ki bi Škotski škodile. To mi gre na živce.«

Sean Connery je pač megazvezdnik in njihova moralna drža se pogosto ne ujema z življenjem milijonarjev. Sleherniki preprosto nimajo občutka, da lahko nekdo, ki živi v strašanskem izobilju, razume grenkobo njihove revščine in odrekanja. Redko kdo tudi ve, da je bil Connery pred igralsko kariero tekmovalec v bodibildingu.