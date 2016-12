V hotelu je skozi steno priplaval duh

Sveto je prepričan, da se mora predstava nadaljevati. Ne glede na vse, do zadnjega diha. »Ko bo napočil moj zadnji dan, želim, da se to zgodi na odru,« je pred časom dejal Meat Loaf in obiskovalcem njegovih koncertov se je že večkrat zazdelo, da se mu bo želja uresničila. Pred več kot desetletjem je koncert že skoraj končal v velikem slogu, saj je za tri minute prenehal dihati in ga je v življenje obudila šele zdravstvena ekipa. Pred petimi leti je med prepevanjem omedlel kar dvakrat, na dveh različnih koncertih. Nazadnje je svoje oboževalce prestrašil letos poleti, ko se je med prepevanjem svoje največje uspešnice I would do anything for love v kanadskem Edmontonu vnovič zgrudil. Predvsem zaradi dehidracije, deloma pa tudi zaradi težav s hrbtenico, zaradi katere je minuli mesec prestal urgentno operacijo.



Zbudil se je v bolnišnici



Glasbenik, ki že tako ne slovi po najbolj krepkem zdravju, je že ob prihodu v Kanado čutil, da nekaj ni v redu. Morda, da se ga nekaj loteva, zato je za rehidracijo vase zlival steklenice tekočine z elektroliti. Ker koncerta pač ni hotel odpovedati. »Vedel sem, kaj je pred mano, in nisem hotel, da bi se na odru zgrudil. Da bi padel in morda bi mi celo počila lobanja,« se je zdaj razgovoril zvezdnik, ki pa se ga je kljub preventivnim ukrepom pred koncertom na odru začela lotevati omedlevica. »Mislil sem, da bom zdržal. Nato pa se je vse stemnilo, zbudil sem se šele v bolnišnici.« A čeprav misli, da je grešni kozel dehidracija, vseeno priznava, da je bil zaradi že kroničnih bolečin hrbta v neznosnih mukah. V takšni agoniji, da se mu je na odru zazdelo, da od bolečin umira.

Duhovi okoli nas Ljudje si v mnenju, ali duhovi obstajajo ali ne, niso soglasni. Meat Loaf spada med tiste, ki vanje verjamejo, prepričan je, da hodijo med nami. »Če bi se sprehodil po polni londonski ulici, bi šel mimo mene gotovo kdo, ki bi bil na prvi pogled videti kot vsak drug človek. A bi v tistem, ko bi šel mimo, začutil spremembo v temperaturi. Prevzelo bi me neko močno občutje, teža, kot bi se mi nekaj usedlo na prsi. In ko bi se nato ozrl za njim, bi ta oseba, duh, izginila,« pripoveduje, ob čemer v spominu zajadra v neko noč, ki jo je preživel v londonskem hotelu. Ko je okoli šestih zjutraj kar skozi steno k njemu priplaval duh, obstal pri postelji in zrl vanj. »Zavpil sem vanj. A se ni odzval, niti pogledal me ni. To ni bil običajen duh, temveč energija, ki je ostala za nekom, ki še ni bil pripravljen umreti. Mislim, da vse odkar je umrl, ponavlja eno in isto.«

Vse naj bi bilo za nekaj dobro. Tudi pevčev urgentni odhod v bolnišnico. Kajti čeprav ga je tja pripeljala dehidracija, so zdravniki nato odkrili tudi srž njegovih težav s hrbtom. »Z magnetno resonanco so pri hrbtenici odkrili manjšo cisto. Ta mi je pritiskala na živce, jih ukleščila, zato bolečine. Odprli so mi hrbet in jo odstranili. Kot nekakšna urgentna operacija,« pripoveduje in dodaja, da so mu vstavili nekakšne vijake, ki njegova vretenca vežejo skupaj, pred njim pa se raztezajo še vsaj trije meseci terapije. V prvi vrsti zaradi operacije na hrbtenici, deloma pa tudi zaradi operacije kolena izpred dveh let, med katero pa ni šlo vse po načrtih. »Zdaj sem v redu. Po treh mesecih terapije pa bom super. Kljub govoricam ne umiram. In še kar dolgo ne nameravam umreti.« Slednje prepričanje potrjujejo zdravniki, saj naj bi bil – če odmisli težave s hrbtenico in kolenom – »izvrstnega zdravja«, kot so dejali. Posebno ker je zaradi nove diete in telovadbe običajno precej zalit glasbenik s sebe oklestil že skoraj deset kilogramov, izgubiti pa jih namerava še sedem.