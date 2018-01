V hiši ne sme biti niti enega kosa nakita

Že več kot eno leto je minilo, odkar so v hotelsko sobo, kjer je v Parizu oktobra 2016 bivala Kim Kardashian, vdrli zamaskirani vlomilci, jo zvezali in ji grozili s pištolo. Olajšali so jo za nakit, vreden okoli 10 milijonov, v njihovem izplenu pa je bil tudi Kimin 20-karatni zaročni prstan. Boleč spomin, ki temnolaski še vedno krati noči in jo navdaja s tesnobo, da je pripravljena storiti vse, da se kaj podobnega ne bi več pripetilo. Zato je družinski dvorec, ki sta ga z možem Kanyejem Westom kupila pred tremi leti in vmes že dvakrat prenovila in preuredila, zdaj spremenila v skoraj neosvojljivo trdnjavo. V katero se je zvezdniška družinica naposled vselila minuli mesec, pri čemer so nemudoma vzpostavili poseben hišni red. S prvim in najpomembnejšim pravilom – v hiši ne sme biti niti enega samega kosa nakita!

Kim in Kanye se oba rada ozaljšata z dragim nakitom, ki je zdaj varno spravljen daleč stran pod nenehnim nadzorom.

Bolje preprečiti kot nato zdraviti in popravljati. Tako je verjetno razmišljala bohotna starleta, ko se je odločila, da v njihovi hiši ne bo nakita. Ne nazadnje – če pri hiši ni dragotin, potem roparji ne bodo imeli razloga, da bi poskušali vdreti in jo oropati. Kar pa, seveda, ne pomeni, da se je razkošnim draguljem tudi odpovedala. Svoje neprecenljivo telesno okrasje hrani v posebnem prostoru, daleč od hiše, pa tudi tam je pod nenehnim nadzorom.

Za varnost vrednih predmetov je poskrbela, pozabila pa ni niti na svojo varnost in varnost najbližjih. Za zvezdniška zakonca, ki se oba rada ovešata z zlatom in dragulji, ter njuna otroka, štiriletno North in dve leti mlajšega Sainta, namreč skrbi četica do zob oboroženih varnostnikov, ki so jim na voljo 24 ur na dan.