V dveh letih 12 scenarijev

Od smrti znamenitega Robina Williamsa sta minili že dve leti, igralčeva hči Zelda pa je v nedavnem intervjuju zaupala svoja čustva ob tragičnem dogodku, ki je njeno družino in svet pretresel avgusta 2014.



Nihče ji ni pomagal



»Prebijala sem se iz dneva v dan. Vsak dan sem si izdelala načrt, da bom počela nekaj, kar me razveseljuje. Drugače ne gre,« je zaupala 27-letna Zelda, ki je krenila po očetovih igralskih stopinjah. In čeprav je hvaležna vsem za pozornost, je sita vprašanj o svojem počutju – s tem so jo mnogi le spomnili na tragedijo in na žalovanje, je iskreno povedala, obenem pa ji nihče ni pomagal prebroditi najhujšega obdobja v življenju.

