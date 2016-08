V divjini je morala jesti tudi mrhovino

Ko si obdan z naravo in kilometre naokoli ni žive duše, kaj šele trgovine ali restavracije, zaradi česar moraš uporabiti preživetvene spretnosti svojih daljnih prednikov in si napolniti želodec s tem, kar ti pride pod roke, tudi če je to že skoraj gnijoča mrtva žival, ti res lahko popustijo vse zavore. In vse privre na plan. »Jedla bova ptiče, če jih lahko uloviš, črve, hrošče, muhe, čričke, kobilice, ličinke,« je mojster preživetja Bear Grylls razlagal Courteney Cox, ko jo je vodil skozi irsko divjino. Potem sta naletela na svoj naslednji obrok – na mrtvo ovco, že razpadajočo in malce gnijočo. »Super, za večerjo bova imela ovčetino,« je pomislil Bear, v truplo zaril nož in prigomazele so trume ličink. »Courteney so po licih drle solze, poškropljena je bila s krvjo.« In začela razlagati, kako si je z lepotno kirurgijo izmaličila svojo nekdanjo lepoto.



Bila je poskusni zajček



Zdaj je minilo že več tednov od odkrivanja Irske pod Bearovim vodstvom, a ji še ni uspelo pozabiti, kaj vse je tedaj dala v usta. »Mislim, da se spopada z milejšo obliko posttravmatskega stresa,« pripoveduje Grylls, ki mu je v objemu divjine lepotica razgalila dušo in srce. Začenši s tem, kako se je kot mnogo stanovskih kolegic ujela v past ohranjanja večne mladosti. »Staranje ni lahko. Z vsakim novim letom, ki ga dopolniš, je nad tabo pritisk, da se ti leta ne smejo poznati na obrazu. Kar ni povezano le s slavo, mislim, da to občutimo vse ženske v zabavni industriji. Tako včasih poskusiš kaj novega, a se nato, ko se vidiš na fotografiji, zgroziš,« se je odprla lepotica, ki je lani srečala abrahama ter odkrito priznala, da je svojemu obrazu naredila marsikaj, kar je nato obžalovala. »A k sreči sem šla na posege, ki sčasoma izzvenijo. Zato imam nov življenjski moto – kar bo, bo.« Za svetlobna leta torej drugačen od tistega izpred komaj nekaj let, ko se je javljala za vlogo poizkusnega zajčka, ko je šlo za vprašanje lepote in ohranjanja mladostne svežine. »Če mi je kdo dejal, naj, denimo, preizkusim terapijo z jabolčnimi izvornimi celicami, že sem stala v vrsti. Kajti medtem ko staranje za nikogar ni lahko, se je s tem še toliko težje soočiti, če živiš v Los Angelesu.« Courteney ni edina, ki je potarnala o pritiskih, ki jih v filmski meki doživlja nežnejši spol. »Presuha, predebela, prestara, lepša kot rjavolaska, ima celulitis, dela se ji pleša, se ji dela trebušček ali je noseča, škandal z liftingom? Grdi čevlji, grda stopala, grd nasmeh, grda obleka,« je o vsem, po čemer mediji in javnost ocenjujejo ženske, na začetku meseca potarnala Renee Zellweger, ki je bila tudi sama pogosto tarča špekulaciji, ali si je kozmetično popravila obraz. Ali, natančneje, kaj vse si je že popravila.



Zaradi razdrte zaroke bolje ljubi



Štiri leta so minila, odkar je Coxova 13-letnemu zakonu s stanovskim kolegom Davidom Arquettom spisala epilog. A si v tem času ni lizala ran, saj se še ni odvrtelo leto, ko se je že začela greti v objemu glasbenika Johnnyja McDaida, ki ji je že po pol leta nataknil zaročni prstan. Staro ljubezen je torej hitro zamenjala za novo, morebiti tudi, ker je razhod z Davidom dolgo visel v zraku. »V nekem trenutku sva spoznala, da zgolj sobivava in sva že krenila po ločenih poteh. Bila sva zelo dobra prijatelja, a za obstoj zveze je nujna tudi intima. Tako najin konec ni bil dramatičen, verjetno sva imela eno lepših ločitev,« se je odprla o propadlem zakonu. Vsekakor je bolelo manj kot razdrta zaroka z McDaidom. Konec minulega leta, ko je bila že sredi priprav na poroko, jo je njen dragi namreč zapustil. »Zaroko sva razdrla po enem letu. Morda je povezano s tem, da prihaja iz Irske, kjer na ljubezen gledajo drugače, jo čislajo in spoštujejo. In jaz je nisem znala, vsaj na njegov način ne. Zaradi propadle zaroke sem postala boljša oseba, čeprav je bil ta konec naravnost brutalen,« je dejala Coxova, a pridala, da sta vendar zgladila nesoglasja in sta spet par, močno povezan. Čeprav, vsaj za zdaj, na obzorju še ni obnovitve zaročnih obljub.