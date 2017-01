V Big Brother vstopili zvezdi domačih porničev

Britanci so že nestrpno pričakovali začetek resničnostnega šova Celebrity Big Brother (pri nas Big Brother slavnih), še posebej potem, ko so izvedeli, da v hišo vstopata zvezdnika domačih pornofilmčkov.

Eden od stanovalcev je namreč tudi glasbenik Ray J, ki je postal slaven po seksi posnetku s starleto Kim Kardashian. »Najbrž me poznate po glasbi, televizijskih šovih in penisu,« se je predstavil svojim sostanovalcem, in dodal, da se ne sramuje posnetka, ki je pred leti obkrožil svet.

Pred leti pa je v javnost pricurljal tudi domači posnetek igralke Jasmine Waltz, ki je že priznala, da ji je sostanovalec Ray J všeč. In s tem očitno napovedala vroče dneve v britanskem šovu. Jasmine Waltz je sicer znana kot ljubica Davida Arquetta, zaradi katere je ta pustil »prijateljico« Courtney Cox.

Kako je ta svet majhen …