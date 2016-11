V akcijo stopil še Brad, a brez umazanih iger

Potem ko je njegova žena vložila zahtevek za ločitev, je zdaj v akcijo končno stopil tudi Brad Pitt. Enainpetdesetletnik zahteva skupno skrbništvo nad šestimi otroki, ki jih imata z Angelino Jolie, tremi posvojenci – 15-letnim Maddoxom, 12-letnim Paxom, 11-letno Zaharo, ter tremi biološkimi otroki – 10-letno Shiloh in osemletnima dvojčkoma Vivienne in Knoxom.



Kot ugotavljajo pravni strokovnjaki, bi to lahko pomenilo začetek dolgotrajne bitke na sodišču. Zahtevek je namreč znak, da pogajanja med zakoncema ne potekajo najbolj gladko. Očitno je, da drug drugemu ne zaupata, to pa lahko zelo zavleče in zaplete ločitveni postopek.



Vir blizu slavnemu paru je razkril, da otroci živijo z Angelino in da se jim popolnoma posveča. »Opustila je vse drugo – svoje delo, vse,« je dejal. »Ostaja doma, v podporo jim je, pomaga jim pisati domače naloge, ves čas je tam zanje. In ne, nima četice osebja varušk in pomočnikov,« je še dodal. Medtem v Los Angelesu državni organi še vedno ugotavljajo, ali je bil Pitt besedno in fizično nasilen do otrok, družina je vključena tudi v posebno terapijo.

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.