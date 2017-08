V 92. letu se je poslovil legendarni komik

V 92. letu starosti je danes umrl ameriški situacijski komik in zabavljač Jerry Lewis, eden najpopularnejših komikov v petdesetih in šestdesetih letih prejšnjega stoletja. Lewis je v svetu komedije veljal za genija. Velik uspeh je kot igralec, scenarist in režiser dosegel s komedijo Čarobni napoj doktor Jerryja leta 1963.

Rodil se je 16. marca 1926 v Newarku v ameriški zvezni državi New Jersey. Leta 1944 je bil še biljeter v newyorških kinodvoranah, nato je začel kariero kot napovedovalec in komik. Njegovo življenje so zaznamovale tri večje prelomnice: začetek pojavljanja na televizijskih zaslonih in sodelovanje z Deanom Martinom, samostojna filmska kariera, ki je dosegla vrh v šestdesetih letih prejšnjega stoletja, in njegova vsakoletna vrnitev na male zaslone na praznik dela v ZDA v okviru televizijskega maratona, kjer je zbiral denar za ameriško društvo za mišično distrofijo, katerega predsednik je bil več kot 50 let. Zadnji maraton je vodil leta 2010.

Pomembnejše vloge je odigral v filmih Moja prijateljica Irma (1949), Artisti in modeli (1955), Pepelka (1960), Kje je pot na fronto? (1970), Kralj komedije (1982) in Funny Bones (1994). Leta 1993 je nastopil tudi v Kusturičevi mojstrovini Arizona Dream ob Johnnyju Deppu in Faye Dunaway. Dve leti pozneje je postal najbolje plačana zvezda v zgodovini Broadwaya v vlogi gospoda Applegata v muzikalu Damn Yankees.

Lewis je bil prvi uveljavljeni filmar po Charlieju Chaplinu, ki je bil sam deklica za vse: pisal je scenarije, režiral filme, jih produciral in v njih tudi igral. Najraje se je loteval šal, v katerih se je norčeval iz razlik med spoloma. Sam si je to lahko privoščil brez negodovanja občinstva, saj nikoli ni bil robat in tradicionalen moški.

Zadnjih 10 let je izgubljal simpatije javnosti. Med drugim se je moral opravičiti za sramotenje gejev med gostovanjem na televizijskem maratonu leta 2007. Vendar ga ni to ustavilo pri tvorjenju rasističnih in žaljivih šal (predvsem na račun žensk). Prav tako ni nikoli skrival svojih desnopolitičnih pogledov na svet. V zasebnem življenju je veljal za precej nestrpnega možakarja, ki se je več let bojeval s številnimi boleznimi in bil odvisen od tablet. Komediji je bil predan vse do smrti. Še lani je nastopal v Las Vegasu, kjer je tudi prvič nastopil leta 1949. Zadnji film Max Rose, v katerem je nastopil, so leta 2013 premierno predstavili na festivalu v Cannesu.