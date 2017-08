Uspelo mu je tako, da je bil idiot

Lewis in Martin sta krojila zabavno sceno 50. let minulega stoletja. Foto: AP

Svet je postal precej manj smešen in zabaven, je tvitnil William Shatner, ko je izvedel za smrt legendarnega komika Jerryja Lewisa, kralja komedije. Legendarni komik je v svojem 92. letu umrl doma, v krogu družine, premagala pa naj bi ga krajša bolezen.

Veljal je za genija, za Mozarta komedije, ki je v dobrih šestih desetletjih kariere nasmejal na milijone gledalcev. »Sem vsestranski, nadarjen, premožen in svetovno slaven genij. Moj inteligenčni količnik je 190, torej sem genij. Kar pa gre ljudem rado v nos. Zato lahko kritikom rečem le, da sem sam sebi všeč. Všeč mi je, kar sem dosegel, in sem na to ponosen,« je dejal Lewis ter pridal, da lahko velik del zaslug za uspeh pripiše temu, da nikdar ni izgubil otroka v sebi. »Uspelo mi je tako, da sem bil idiot. Na svet gledam skozi otroške oči, saj sem v sebi še vedno star devet let, in iz tega sem ustvaril kariero.«

Komedijo sem našel zaradi notranje bolečine.

Že s petimi leti se je pri nastopih občasno priključil očetu igralcu in mami pianistki, že kot najstnik je nastopal sam. »Komedijo sem našel zaradi notranje bolečine,« je povedal Lewis, osamljeni deček, ki ga je vzgajala babica. A je osamljenost izginila, ko je leta 1945 v nočnem klubu naletel na Deana Martina. Tedaj še vsak s svojim komičnim nastopom, a sta že leto pozneje združila moči. Neuspešno, z opozorilom menedžerja kluba, da bosta, če ne izboljšata nastopa, pristala na cesti. To je bila očitno spodbuda, ki sta jo potrebovala, saj sta že z drugim nastopom postala velikanski hit v ZDA. Občinstvo sta zabavala v klubih, po radiu, imela sta svojo televizijsko oddajo. Leta 1956 so se njune poti razšle, a Lewis je kmalu zatem s studiem Paramount podpisal sedemletno pogodbo za 10 milijonov dolarjev in 60 odstotkov dobička od 14 filmov.

Premagal raka, preživel infarkt

Bil je kura, ki nese zlata jajca, a vendar ni zgolj zlagal na kup, ampak je ogromno dal tistim, ki jim v življenju ni bilo z rožicami postlano​. V sklopu televizijskega maratona je v dobrega pol stoletja za ameriško društvo za mišično distrofijo, katerega predsednik je bil več kot 50 let, zbral približno 2,2 milijarde evrov, zadnji maraton pa je vodil pred sedmimi leti. Zaradi dobrodelnega udejstvovanja so ga leta 1977 predlagali celo za Nobelovo nagrado za mir.

Na pločniku slavnih je dobil dve zvezdi, leta 2009. pa oskarja za dobrodelno udejstvovanje.



Morda je šale trosil kot iz rokava, a njegova zasebnost ni bila zgolj zabaven vrtiljak. Leta 1992 je premagal raka na prostati. Pred dobrima dvema desetletjema je prestal operacijo na srcu, 2006. pa je preživel srčni napad. Kadil je verižno, tudi po pet škatlic na dan, in se zdravil zaradi zasvojenosti s tabletami, v najtežjih dneh pa mu je tehtnica pokazala nič kaj zdravih 136 kilogramov. Podobno razgibano je bilo tudi njegovo ljubezensko življenje. Čeprav je v zakonu s Patti Palmer, ki se ji je zavezal po dveh mesecih poznanstva, vztrajal dolgih 36 let, je rad skočil čez plot. Med drugim naj bi ljubimkal z Marilyn Monroe, skrivna triletna romanca z Lynn Dixon pa naj bi 1952. obrodila sad, hčerko Suzan, a očetovstva ni priznal. Januarja 1983 je končno podpisal ločitvene papirje, vendar ni dolgo ostal samski, že mesec pozneje je zakorakal pred oltar s SanDee Pitnick.

Morda je igral norčka, a ni bil bedak. Tako se mu je poklonil Jim Carrey in Lewisa označil za nespornega genija in poosebitev komedije, z njim se strinjajo Samuel L. Jackson, Robert de Niro, Dean Martin, Nancy Sinatra, Whoopi Goldberg in drugi, ki se jih je dotaknila komikova smrt.