Usain Bolt se je tokrat zabaval z 10 dekleti

Potem ko je najhitrejši sprinter na svetu Usain Bolt pred koncem olimpijskih iger v Riu osramotil svojo zaročenko, s katero je dve leti, paparaci vestno spremljajo njegovo ponočevanje. Tako je bilo tudi v Londonu, kjer se je vso noč zabaval z več kot desetimi dekleti, ob peti uri zjutraj pa so se le razšli. Skupina je najprej večerjala v ekskluzivni londonski restavraciji, potem pa jih je odpeljal v nočni klub, kjer so plesali do zore. Ob tem so se nalivali s šampanjcem, tako da je kralj sprinta samo za pijačo porabil okoli 14.000 evrov. Vesela druščina je po zabavi odšla v Boltovo hotelsko sobo, paparaci pa so seveda ovekovečili dekleta, ki so ob odhodu obraze skrivale za majicami in rožami, ki jim jih je dal Bolt.

Se bosta že pogovorila

Najhitrejši mož na svetu, ki je osvojil devet zlatih kolajn na treh olimpijskih igrah, je na nešportno plat svojega življenja opozoril konec letošnjih olimpijskih iger. Takrat je dvajsetletna študentka Jady Duarte objavila fotografije, na katerih leži z njim na postelji. Fotografije so nastale po nori nočni zabavi, ki so si jo privoščili zadnji teden olimpijskih iger, ko so praznovali tudi Boltov rojstni dan. Kot so zapisali brazilski mediji, je Bolt Jady opazil v lokalu in poslal varnostnike, da je pritegnil njeno pozornost. Poleg Jady, ki je končala z njim v hotelski sobi, si je takrat privoščil tudi tverkanje oziroma ples z miganjem zadnjice z nekim dekletom, kar je bilo za nekatere opazovalce zelo nazorno oziroma prava simulacija seksa.

Po aferi z Brazilko je Boltova sestra Christine, ki živi v njunem domačem mestu St. Andrews blizu Kingstona na Jamajki, zagotavljala, da njen brat ne bi nikoli prevaral zaročenke Kasi Bennett, s katero sta skupaj dve leti in načrtujeta poroko. Tudi v preteklosti so se pojavljale fotografije, ki si jih je mogoče različno razlagati, je dejala Christine, prepričana, da se je Kasi že privadila na Usainovo izpostavljenost javnosti: »Fotografije mladega dekleta z Usainom so Kasi zagotovo prizadele. Toda pogovorila se bosta in vem, da bosta zgladila nesporazum.« Christine je še dodala, da Usain ne verjame v varanje, ker je bil tako vzgojen: »Je proti varanju in do zdaj Kasi ni – vsaj kolikor vem – nikoli prevaral.«

Toda po aferi v Riu in veseljačenju v Londonu, kjer so ga slikali s pomanjkljivo oblečenimi dekleti, je menda prekipelo tudi Kasi Bennett, ki se sicer izogiba javnosti. Jasno ji je, da preživlja devetkratni olimpijski zmagovalec najlepše obdobje svojega življenja, vendar je utrujena od novic, kaj se dogaja z njim. In morda tudi od njegovega vedenja.