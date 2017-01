Ups: Melania poslala Barrona v šolo, a je bila zaprta

Za desetletnim Barronom je naporen teden. Njegov oče Donald je postal predsednik ZDA, zato so bile vse oči svetovne javnosti uprte tudi vanj. Melania in Barron sta po poročanju tabloida TMZ petek in soboto preživela v Beli hiši, nato pa sta se v nedeljo vrnila v New York, saj se je moral Barron pripraviti na ponedeljkov pouk. No, vsaj tak je bil načrt.

Ko sta se Melania in Barron vrnila v New York, je namreč Melania ugotovila, da je Barronova šola do srede zaprta zaradi učiteljske konference.

Kot se je izkazalo, pa ni bila Melania edina, ki ni bila obveščena o konferenci. V podobni zagati so se znašli tudi mnogi drugi starši prestižne zasebne šole. Nekateri naj bi celo z otroki čakali pred zaklenjenimi vrati šole.