Upornik je že dolga desetletja

V osemdesetih letih ni bilo večjega najstniškega upornika, kot je bil prestopnik Bendar v filmski klasiki Sobotni klub (The Breakfast Club). Judd Nelson je upodobil neuklonljivega in nepopustljivega mladostnika, ki se požvižga na pravila in želi živeti po lastnih vzgibih. Očitno je danes 57-letni igralec lik Bendarja tako dobro odigral, ker se je v njem resnično skrival upornik. To potrjujejo fotografije, ki so nastale v torek, ko je s svojim čoperjem rohnel po Beverly Hillsu.

Za vsak projekt po tihem upaš, da bo nekaj posebnega, da bo izstopal in premagal preizkus časa.

Zadnje čase je Judd popolnoma neprepoznaven, saj se oblači malone kot brezdomec. Svoj izklesani obraz zakriva z dolgo štrenasto brado in lasmi, ki mu padajo čez oči. Čeravno mu slave najstniških dni nikoli ni uspelo ponoviti, je vendarle imel dolgo in raznoliko kariero. Pogosto se je v filmih pojavljal le njegov glas, tako kot v risanki Transformerji, kjer igra Hot Roda, na televiziji pa v seriji Empire upodablja Billyja Berettija. Zanimivo je, da je pred slovitim Sobotnim klubom Johna Hughesa nastopil v le dveh filmih. Pozneje je priznal, da si ni mislil, da bo vloga Bendarja tako korenito spremenila njegovo življenje. Ne nazadnje mu je uspelo izraziti močan lik, čeprav so ob njem stali zvezdniki, kot so Anthony Michael Hall, Ally Sheedy in Emilio Estevez. »Za vsak projekt po tihem upaš, da bo nekaj posebnega, da bo izstopal in premagal preizkus časa. A v resnici nikoli ne moreš vedeti. Bil sem prijetno presenečen,« se spominja Judd in dodaja, da mu gre zdaj lik, ki ga je igral, malce na živce. »Danes sem njegov oče,« se je pošalil.