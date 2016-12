Umrla le en dan po hčerini smrti

Noben od staršev ne bi smel preživeti svojih otrok. Pa vendar je to doletelo Debbie Reynolds, ki se je v začetku tedna, 27. decembra, ob smrti hčerke Carrie Fisher zavila v črnino. Najhujšega bremena ni mogla nositi. »Želim si biti s Carrie,« je strta mati jutro po njeni smrti dejala sinu Toddu Fisherju. Kar se je izkazalo za zvezdničine poslednje besede. »Zdaj je spet združena s Carrie. Naša srca so zlomljena, a malce utehe nam daje to, da si je želela skrbeti za Carrie, kjer koli že je, saj ji je to šlo najboljše od rok,« je žalostno vest sporočil zvezdničin sin, ki je v 24 urah izgubil starejšo sestro in nato še mamo.



Brezmejna žalost in stres ob izgubi hčere sta bila več, kot je hollywoodska zvezdnica lahko prenesla. Umrla je zaradi zlomljenega srca, je prepričan njen sin, saj je Reynoldsovo le četrt ure po tem, ko je izrazila željo, da se združi s Carrie, zadela kap, nekaj ur pozneje je 84-letnica za vselej zaprla oči.



Odšli sta skoraj skupaj pa tudi spomin na obe bo večno živel. Carrie bo za ljubitelje filma ostala v spominu kot princesa Leia iz Vojne zvezd, Reynoldsova pa je našla svoje mesto v zakladnici svetovne kinematografije z enim največjih muzikalov vseh časov Pojmo v dežju, v katerem je pela in plesala z Genom Kellyjem. Tedaj se je komaj 19-letno dekle uveljavilo kot mlada zvezda Hollywooda, film Nepotopljiva Molly Brown pa ji je 12 let pozneje prinesel nominacijo za oskarja, a je prestižni kipec prejela šele lani, in sicer za življenjsko delo. Debbie je imela bogato filmsko kariero – pojavila se je v več kot 50 filmih, igra v broadwayski predstavi Irene ji je prinesla nominacijo za tonyja –, njena zasebnost pa je bila polna škandalov. Največji je iz njenega prvega zakona z Eddiejem Fisherjem, v katerem sta se rodila Carrie in Todd, a jo je nato zapustil, ko se je zapletel v ljubezensko afero z njeno stanovsko kolegico in tesno prijateljico Elizabeth Taylor. To je bil verjetno največji družbeni škandal tistega časa. »Odpustim, a pozabim nikoli,« je leta 2010 dejala Reynoldsova, ki je desetletja po dvojni prevari vendar zakopala bojno sekiro s Taylorjevo. Sreča ji ni bila naklonjena niti v naslednjih dveh zakonih. »Vsi moji možje so me oskubli do golega. Edini, ki mi ni vzel denarja, je bil Eddie; a ta ni plačeval za otroka,« je povedala Reynoldsova, katere drugi mož Harry Karl jo je s kockanjem in slabimi naložbami skoraj spravil na boben. Podobno kot Richard Hamlett, s katerim je bila poročena med letoma 1984 in 1996, nato je bila v letu po ločitvi primorana razglasiti osebni stečaj. Toda najsi jo je življenje še tako teplo, Reynoldsova se je vselej pobrala in znova zacvetela. »Če česa, me je mama naučila preživeti in naprej polno živeti. Preživela je namreč ogromno izjemno težkih stvari in vselej zrla naprej. Njeno sporočilo je bilo, da je tudi nemogoče mogoče. Morda le ni najbolj zabavno,« je pred nekaj leti dejala njena Carrie.