Drvela je po ulici, se spustila po stopnicah in poletela. Na motorju, pešci so nejeverno gledali, ko je trčila skozi šipo stavbe na drugi strani ulice. Nepremično je obležala. Večinski del tega je zgodba nadaljevanja znanstvenofantastične uspešnice Deadpool, a po končnem kadru bi se vratolomna motoristka v preobleki Domine morala pobrati na noge. Namesto tega jo je odpeljal rešilni avtomobil, brez siren. Umrla je takoj. »Med snemanjem smo tragično izgubili članico ekipe. Pretreseni smo, globoko užaloščeni,« je o kaskaderski nesreči dejal Ryan Reynolds, njegovim besedam pa se je pridružil tudi režiser David Leitch. Oba zavedajoč se, da nič, kar rečeta, ne bo prineslo niti kančka utehe družini Joi Harris - SJ.

Joi, ki se je razglašala za prvo temnopolto profesionalno motodirkačico Amerike, je bila verjetno vzhičena. Deadpool 2 je bil njen prvi kaskaderski projekt, prvi korak k filmski karieri. A ta se je končala, še preden se je dobro začela. Med izvajanjem enega od nevarnih kadrov, kakršne je sicer ničkolikokrat poprej preizkusno izvedla brezhibno, je šlo nekaj močno narobe. Najverjetneje, ker se je morala med izvajanjem nenačrtovano ogniti dvema pešcema in izgubila nadzor nad motorjem. K srečnejšemu razpletu verjetno ni pripomoglo niti to, da ni nosila čelade, ker ta pač ni bila del kostuma njenega lika Domine. Skupek okoliščin, ki so privedle do Joijine prezgodne smrti.