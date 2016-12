Umrla je Esma Redžepova

Umrla je legendarna romska pevka Esma Redžepova. Preminila je danes zjutraj v Skopju, stara 73 let. Makedonski mediji so vest o Esmini smrti objavili danes zjutraj in zapisali, da je umrla po krajši, a težki bolezni. Zaradi težav z dihali so jo v bolnišnico sprejeli pred dvema tednoma.

Esma je v svoji 55-letni glasbeni karieri sodelovala z mnogimi glasbeniki in sodelovala na različnih svetovnih festivalih. Bila je prava zvezda romske glasbe, z več kot 12.000 nastopi na koncertih. Posnela je 15 albumov, bila je ambasadorka romske glasbe, znana pa je bila tudi po svoji humanosti, dobrodelnosti in dobrosrčnosti, med drugim je namreč vzgojila kar 47 otrok.