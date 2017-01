Umrl slavni igralec

V starosti 77 let je bitko z rakom izgubil britanski igralec John Hurt, je danes potrdil njegov agent. V šest desetletij trajajoči karieri se je Hurt gledalcem najbolj vtisnil v spomin z vlogo v filmu Človek slon iz leta 1980. Nove privržence je pridobil kot Olchenbat v seriji filmov o Harryju Potterju.

Na Hurtovo smrt so se že odzvali njegovi kolegi. Mel Brooks je tvitnil, da nihče drug ne bi mogel Človeka slona odigrati bolje. Človek slon se je po njegovi zaslugi, kot je zapisal Brooks, zapisal v filmsko večnost, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Hurt je bil nominiran za oskarja v filmu Človek slon in za stransko vlogo Maxa v filmu Midnight Express iz leta 1978. Skupaj je posnel več kot 200 televizijskih in kino filmov. Kljub bolezni je igral do zadnjega. Nastopil je tudi v filmu Jackie kot duhovnik, pri katerem uteho po atentatu na moža išče prva dama. Film Pabla Larraana bo na sporedu slovenskih kinematografov od 2. februarja.

Hurt je nedavno povedal, da ga vprašanje smrtnosti ne skrbi, ne more pa zanikati, da pri svojih letih nanjo ne pomisli. »Vsi zgolj prebijamo čas, tu smo le začasno,« je povedal.