Umrl otroški zvezdnik Zvezdnih stez

»Živi dolgo in uspešno, v nebesih,« po družabnih omrežjih kroži malce prirejeno, vsekakor pa z žalostjo prepojeno geslo kultne serije Zvezdne steze. Jon Paul Steuer, ki se je leta 1990 v kultni seriji Zvezde steze: Naslednja generacija kot prvi prelevil v polčloveškega in polklingonskega dečka Alexandra Rozhenka, je na prvi dan letošnjega leta, ko jih je štel komaj 33, utonil v večni spanec in odšel v nam neznane svetove.

Filmsko kariero je opustil, ker je že zgodaj spoznal tudi nič kaj lepo plat te industrije.

Sedma umetnost je v Kaliforniji rojenega Jona pograbila že zelo zgodaj, saj je temeljni kamen filmski karieri položil pri komaj treh letih, že tri leta pozneje pa je dobil vlogo svojega življenja, zaradi katere bo živel večno, postal je namreč član družine Zvezdnih stez, globalnega televizijskega fenomena. "Počivaj v miru, Jon Paul, prvi igralec, ki je stopil v vlogo Alexandra. Močno te bomo pogrešali," piše na twitterjevem računu Zvezdnih stez. Kjer so podobno kot milijoni oboževalcev te znanstvenofantastične serije prepričani, da nikoli ni bo potonil v pozabo. Četudi je televiziji in filmu že pri 12 letih pomahal v slovo in so ga pozneje v vlogi Alexandra zamenjali Brian Bonsall, Marc Worden in James Sloyan.

Pot med igralske zvezde si je utiral z Zvezdnimi stezami in nato v ameriški humoristični seriji Grace na udaru (Grace Under Fire), a je, čeprav komaj na pragu najstništva, spoznal, da je svet filma vse prej kot le lep. "Tudi ko se je serija Grace na udaru končala, sem še vedno hotel, da mi uspe v filmu. Šel sem na nekaj avdicij in razgovorov, a se je vsakokrat prej ali slej končalo z zasliševanjem o seriji in njeni glavni igralki Brett Butler (obdajale so jo govorice o bizarnem vedenju in zlorabi drog). Ta neprofesionalni pristop me je odvrnil od industrije, tovrstne pozornosti si nikakor nisem želel," je priznal Jon, ki je nato raje zaplaval v glasbene vode. Pod novim, odrskim imenom Jonny P. Jewels je postal vodilni glas skupine P.R.O.B.L.E.M.S., s katero je še lani polnil glasbeno zakladnico. Ob tovrstnih podvigih pa je v mestu Portland odprl še uspešno vegansko restavracijo.

Zvezdnikovo nenadno smrt so potrdili tudi užaloščeni člani njegovega benda, še vedno v šoku, da so izgubili dobrega prijatelja. Vzrok smrti še ni znan.