Umrl med snemanjem filma Iztrebljevalec 2

Ljubitelji znanstvene fantastike si že nekaj mesecev nestrpno manejo roke. Vse odkar je privrelo, da so filmski ustvarjalci – v skladu s hollywoodskim vodilom ustvarjanja priredb in nadaljevanj kultnih klasik sedme umetnosti – poprijeli tudi za hit izpred treh desetletij Iztrebljevalec in se lotili snemanja njegovega nadaljevanja. Še več, drugi del znanstvenofantastične klasike, ki nas je s prvim filmom leta 1982 popeljala v tedaj daljno leto 2019, naj bi luč sveta ugledal že jeseni čez eno leto. Toda rok bi se lahko podaljšal, saj je na prizorišču snemanja v delovni nesreči umrl eden izmed scenskih delavcev.

Harrison Ford se je očitno odločen vrniti h koreninam. Vnovič obiskati vse kraje, ki so mu prinesli slavo. Lani se je spet preobrazil v Han Sola, ki mu je z originalno Vojno zvezd že daljnega leta 1977 prinesel svetovno prepoznavnost, zdaj si je za film iztrebljevalec 2, prvi del je po mnenju nekaterih najboljši znanstvenofantastični film vseh časov, spet nadel policijska oblačila Ricka Deckarda ter se zapodil za mračnimi androidi. Toda najsi se še s tolikšnim veseljem in zagonom vrača k zgodbam, ki so ga ustoličile kot eno največjih zvezd Hollywooda, se zdi, kot bi nad oživljanjem Fordovih nekdanjih projektov viselo prekletstvo. Na prizoriščih snemanj namreč tulijo sirene. Le da je Vojna zvezd izstavila visok račun kar zvezdniku, ki je zaradi nesreče med snemanjem menda zaradi pomanjkljivih varnostnih ukrepov pristal v bolnišnici (in dobil milijonsko odškodnino), medtem ko je na snemanju Iztrebljevalca 2 zadelo 28-letnega Madžara. Do smrti.

Harrison je s soigralci Ryanom Goslingom, Mackenzie Davis, Robin Wright in Jaredom Letom snemal na Madžarskem, ko se je podrla ploščad, ki je nosila eno izmed snemalnih scen, in pod seboj pokopala delavca. »Bil je pod ploščadjo, ko se je nenadoma vse porušilo. Vzrok nesreče še ni znan, preiskavo pa nadaljujemo,« je uradno izjavo podal snemalni studio, drugih informacij za zdaj skoraj ni, nihče ne ve, zakaj je bil nesrečnež pod ploščadjo. Filmarji so se iz Budimpešte preselili na novo lokacijo, v vasico Etyek, kjer so že začele brneti snemalne kamere. V skladu z vodilom zabavne industrije, da se mora predstava, ne glede na vse, pač nadaljevati.