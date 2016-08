Umrl je legendarni komik Gene Wilder

V ZDA je včeraj v 83. letu starosti umrl hollywoodski igralec Gene Wilder, znan med drugim po vlogi nenavadnega upravitelja tovarne čokolade Willyja Wonkeja v filmu Čarli in tovarna čokolade, posnetega leta 1971.

Leta 1933 v ZDA rojeni Jerome Silberman, ki je profesionalno nastopal pod imenom Gene Wilder, je umrl za posledicami alzheimerjeve bolezni, je poročanje ameriške revije Variety povzela francoska tiskovna agencija AFP. Igralčev agent informacije še ni potrdil.

Wilder je v svoji dolgoletni karieri zaigral v številnih filmih, kot so The Producers (1967), Vroča sedla (1974), Young Frankenstein (1974), Silver Streak (1976), Stir Crazy (1980), See No Evil, Hear No Evil (1989), Another You (1991).

Forever a great comedy film duo Dad and #GeneWilder RIP pic.twitter.com/SBPtgJ9Eux — Rain Pryor (@RainPryor) 29 August 2016

Gene Wilder-One of the truly great talents of our time. He blessed every film we did with his magic & he blessed me with his friendship. — Mel Brooks (@MelBrooks) 29 August 2016

Gene Wilder was one of the funniest and sweetest energies ever to take a human form. If there's a heaven he has a Golden Ticket. ;^) — Jim Carrey (@JimCarrey) 29 August 2016

Farewell #GeneWilder, comic genius. Thank you for all those happy happy hours. pic.twitter.com/O6oHS9TQqX — Stephen Fry (@stephenfry) 29 August 2016