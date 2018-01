Umrl igralec, ki je upodobil telebajska

LONDON – Umrl je igralec Simon Shelton, ki je v priljubljeni otroški televizijski oddaji Telebajski igral vijoličnega telebajska Tinkija Binkija. Shelton je umrl 17. januarja, le štiri dni zatem, ko je dopolnil 52 let. Kot poroča britanski BBC, so se spominu na pokojnega igralca poklonili številni ljudje.



Shelton je vlogo Tinkija Binkija prevzel, ko so leta 1997 odpustili prejšnjega igralca Dava Thompsona. Telebajske so snemali med letoma 1997 in 2001. Ogledala si jo je okoli milijarda otrok v 120 državah, prevedli pa so jih v okoli 45 jezikov.

Shelton, oče treh otrok, je bil poznan tudi po vlogi Temnega viteza v otroški oddaji Neverjetne igre (The Incredible Games).