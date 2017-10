Umrl dobri fant Chuck Low

Prvič je umrl že pred dobrega četrt stoletja, in to precej brutalne in srhljive smrti, ko mu je gangster Tommy DeVito v podobi Joeja Pescija v glavo zaril izvijač. To je bilo v imenu sedme umetnosti, pred kamerami kultne mafijske uspešnice Dobri fantje iz leta 1990. Zdaj pa je Chuck Low, ki se je ljubiteljem gangsterskih filmov v spomin vtisnil kot lasuljar Morrie, odšel tudi v resničnosti. A precej bolj mirno in manj krvavo. V domu za ostarele v častitljivi starosti 89 let.



Tiho je zaprl oči že sredi minulega meseca in bil nato pokopan z vsemi vojaškimi častmi. Preden je v jeseni življenja namočil prste v filmske vode, je namreč dobra tri desetletja posvetil vojski, od tega štiri leta aktivno služil in se povzpel do položaja majorja. Nato je zabredel v posestniške sfere, pri čemer ni pričakoval, da mu bo prav oddajanje stavbe spremenilo življenje. Zgornja tri nadstropja svoje newyorške stavbe je namreč oddal Robertu De Niru, med zvezdnikom in njegovim stanodajalcem pa se je spletlo nepričakovano prijateljstvo z nepričakovanimi posledicami.



»Želel bi si igrati v filmu,« naj bi Chuck omenil oskarjevcu. Ki si je njegove besede vzel k srcu in mu pomagal do prve vloge. In nato druge in tretje. Svoj filmski prvenec je Low doživel prav ob De Niru in pod taktirko Martina Scorseseja v črni komediji Kralj komedije pa tudi vlogo svojega življenja, lasuljarja Morrrieja, je odigral ob teh težkokategornikih filmskega sveta.



V jeseni življenja se je Chucku izpolnila skrita želja po igri. A čeprav je še zadnjič stopil pred kamere pred 14 leti in je poslednja leta preživel v domu za starejše občane, njegovo prijateljstvo z De Nirom ni zbledelo.



»De Niro ga je nekajkrat obiskal. Skupaj še s par drugimi. Vselej so se precej nasmejali,« je povedal vir in dodal, da so zdravniške sestre vsakič znova komaj čakale na oskarjevčev obisk in se spraševale, s kom ob strani bo zvezdnik prestopil prag upokojenskega doma. Še sploh, odkar je Chucka obiskal z Liamom Neesonom, trojica pa je nato verjetno obujala spomine na leto 1986, ko so zaigrali v zgodovinski drami Misijon.