Umine težave z bivšim

Uma Thurman je bila lani jeseni verjetno prepričana, da je njena razburkana ljubezenska zgodba s francoskim poslovnežem Arpadom Bussonom vendar dobila epilog. Po vseh nevihtah, ki sta jih prebrodila med njuno sedemletno romanco, ki se je leta 2014 končala z že drugo razdrto zaroko, sta se na sodišču vendar dogovorila o skrbništvu nad njuno hčerko Luno. A očitno je dan hvalila pred večerom, saj je zdaj, skoraj natanko leto dni pozneje, Francoz spet privihral na sodišče. Z zahtevkom po številnejših obiskih malčice.



Ko ji je leta 2007 prekrižal pot, je za hip pomislila, da je naletela na svojo drugo polovico, kar pa se je nato izkazalo za utvaro. Čeprav sta se zaročila že po enem letu ljubimkanja, mu je leto pozneje že vrnila zaročni prstan. A vendar kmalu spet pristala v njegovem objemu, iz strasti pa je na svet privekala danes triletna deklica. A vendar otrok ni mogel rešiti očitno nesojene zveze, saj je tudi njun drugi poskus zaroke splaval po vodi in sta namesto pred oltar zakorakala na sodišče.



Želel in zahteval je, da ima tudi njegova beseda pomembno težo pri sprejemanju odločitev, ki zadevajo vzgojo Lune. In najsi so bila čustva odtujenih zaljubljencev tedaj še tako grenka, jima je nesoglasja ob omembi hčerke vendar uspelo potisniti na stran, kar ni ušlo niti sodnici, navdušeni, da sta se hitro, brez sporov in skoraj brez sprejemanja neprijetnih kompromisov lahko dogovorila glede skrbništva. Kaj točno je zapisano v skrbniškem dogovoru, ni nikdar pricurljalo v javnost. Toda kar koli sta tedaj že podpisovala, Arpad si je zdaj premislil. Zadnji dan v avgustu je namreč vnovič sprožil sodni postopek, domnevno ker bi si želel več pravic do stikov s hčerko.