Umazane ločitve, po katerih si bomo zapomnili leto 2017

Pevka Jennifer Hudson in David Otunga sta novembra oznanila, da sta se po 10 letih razšla. Imata osemletnega sina. Njun razhod pa ni bil v prijateljskem duhu, saj je Jennifer celo zahtevala prepoved približevanja, saj naj bi bilo to najbolje tako zanjo kot tudi za sina Davida Daniela Otungo Jr. Foto: Cover Images

Ben Stiller in Christine Taylor sta se maja ločila po 17 letih zakona. Skupaj imata dva otroka, Ellon in Quinlin. Foto: Getty Images

Nič kaj prijateljska pa ni bila ločitev pevke Mel B in Stephena Belafonteja. Ta jo je menda v 10 letih zakona večkrat fizično napadel in jo prevaral z varuško. Foto: Getty Images

Rachel Bilson in Hayden Christensen sta bila v zvezi 10 let. Imata hčerko Birar Rose. Razšla naj bi se tudi zato, ker živita vsak na scojem koncu. Ona prebiva v Los Angelesu, on pa večino časa preživi v Torontu. Foto: Getty Images

Skupno pot sta sklenila tudi pevka Fergie in igralec Josh Duhamel. Poročena sta bila osem let, imata tudi petletnega sina Axla. Foto: Cover Images

Čeprav je nadvse uspešna na snežnih strminah, ji na ljubezenskem področju ne gre in ne gre. Lindsey Vonn in Kenan Smith sta se po letu dni sestajanja razšla. Foto: Getty Images

Nekateri so se razšli le po nekaj mesecih, drugi so bili skupaj tudi več kot 10 let. Kateri zvezdniški razhodi so nas v letu 2017 najbolj presenetili? Preverite v fotogaleriji.