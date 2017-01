Uma za dva milijona toži  finančnika zvezdnikov

Hollywoodska diva Uma Thurman ima te dni polne roke dela. Ne zaradi filmskih, temveč sodnih zadev. Ne le da se njen spor z nekdanjim zaročencem Arpadom Bussonom, ki se vrti okoli njune hčerke Lune, še ni končal, zdaj je na sodišče zvlekla še nekdanjega finančnega svetovalca Kennetha Starra. Ta naj bi jo opetnajstil za skoraj dva milijona evrov in pol, Uma pa jih zdaj zahteva nazaj.



Finančnik Starr je bil svoje dni velika živina v zvezdniških krogih. Uspelo mu je pridobiti zaupanje številnih veljakov zabavne industrije – tudi Natalie Portman, Barbare Walters, Sylvestra Stallona, Liama Neesona –, ki so mu predali svoje finančne posle, od plačevanja davkov in računov do skrbi za naložbe. A so se vsaj nekateri opekli, zvezdniški računovodja pa je leta 2010 zaradi spletne prevare, poneverb, pranja denarja ter goljufij pri naložbah pristal za zapahi. Zaporna kazen se mu je v začetku decembra iztekla – četudi mu je sodnik dosodil sedem let in pol –, Thurmanova, katere finance je urejal skoraj dve desetletji, pa se je zdaj odločila, da od njega izterja vse do zadnjega beliča.



Tveganost naložb zamolčal



Njune poti so se prepletle že daljnega leta 1987, ko mu je zaupala svoje finance. Izvzemši krajše obdobje med letoma 1999 in 2003 je Starr vse do aretacije v njenem imenu urejal vse, povezano z zelenci, pri tem pa jo je oškodoval za dva milijona in 400 tisočakov. Po njegovem nasvetu – in zamolčani visoki stopnji tveganja – je namreč okrogel milijon vložila v varnostno-tehnološko družbo GlobalOptions, a ostala praznih rok. Upravitelj Starrovega premoženja zdaj trdi, da je zvezdnica poznala vsa tveganja, povezana z naložbo, ta naj bi bila črno na belem zapisana tudi v pogodbi. Uma tudi pravi, da je Starr vložil njen milijon v gradbeno podjetje Martini Park, ki naj bi po urbanih predelih Chicaga in Dallasa zgradilo vrsto petičnih barov, a projekt je splaval po vodi. Starr ji menda spet ni omenil tveganja. Preostanek od zahtevane vsote pa je denar, ki ga je lepotica plačala Kennethu za njegove storitve med letoma 2006 in 2010, torej v obdobju, ko je že goljufal – torej si ga nikakor ni zaslužil in naj ga vrne. Starrovi zastopniki pravijo, da jo je pri vseh naložbah opozoril na stopnjo tveganja in se je nato v posel podala sama, od sodnika pa zahtevajo, naj zavrže tudi njene zahtevke po vračilu denarja, ki ga je plačala za Kennethovo delo, saj da ne more dokazati, da je bila v omenjenem obdobju žrtev kakršne koli finančne goljufije. Ne nazadnje je Kenneth tedaj še vedno povsem zakonito vodil denarne posle mnogo drugih.



Upravitelji Starrovega premoženja od nekaterih njegovih nekdanjih varovancev zahtevajo, naj plačajo tisto, kar so mu še dolžni, s sodnim zahtevkom o poravnavi dolgov so denimo že udarili slavno fotografinjo Annie Leibowitz in modnega oblikovalca Isaaca Mizrahija.



Težave z bivšim



Sodna vojna Thurmanove proti finančniku se je komaj začela, že precej dlje pa igralka bije bitko z nekdanjim zaročencem Arpadom, s katerim se ji je v sedemletni romanci rodila hči Luna. Čeprav sta po ločenih poteh zakorakala že leta 2014, se od tedaj pričkata okoli skrbništva nad zdaj štiriletno malčico. Kajti čeprav se je v luči razdrte zaroke zdelo, da jima bo nesoglasja zavoljo hčerke uspelo potisniti na stran, se je to izkazalo zgolj za začasno premirje. Na podpisan skrbniški dogovor iz leta 2015 sta lani pozabila, Arpad pa je zagnal nov sodni postopek, domnevno zato, ker si želi več stikov s hčerko. Kar pa je bil šele začetek, zahtevek po več obiskih, čemur bivša odločno nasprotuje, je še nadgradil, in sicer z zahtevo, da sodnik Umi prepove, da bi Luno odpeljala v Evropo, kadar je tam zaradi filmskih projektov. Kako in komu v prid se bo končalo, bomo vedeli že kmalu, saj naj bi se nekdanji par v nekaj dneh srečal v sodni dvorani.