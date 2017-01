Uma Thurman  z bivšim na nož

Ko se ljubezen med starši ohladi in nekdanja zaljubljenca zakorakata po ločenih poteh, pogosto poskušata zaradi otrok ohranjati vsaj masko prijateljskega odnosa. A tega ne bi mogli trditi za Umo Thurman in njenega nekdanjega zaročenca, francoskega finančnika Arpada Bussona, ki ju niti misel na njuno štiriletno hčerko Luno ne ustavi, da ne bi v javnosti prala umazanega perila. Skoraj brez cenzure se na sodišču, kjer se poskušata dogovoriti glede skrbništva nad deklico, blatita z vsem, kar jima pride na misel. Vmes je morala poseči celo psihologinja dr. Sara Weiss, trdeč, da očitno zagrenjena nekdanja ljubimca ne bi smela biti sočasno v istem prostoru z deklico. Zaradi njunega »toksičnega razmerja«, pred katerim bi bilo treba malo Luno zaščititi.



Udarci pod pasom



Njuno razmerje nikoli ni bilo idilična plovba. Med letoma 2007 in 2014, kolikor je – četudi s prekinitvami – trajala njuna ljubezen, sta se dvakrat zaročila in zaroko obakrat tudi razdrla. Od dokončnega razhoda pred dobrima dvema letoma pa se pričkata glede Lune, ki se je rodila leta 2012, čeprav naj bi lani vendar dosegla nekakšen skrbniški dogovor. Kar pa je bilo očitno zgolj zatišje pred uničujočim neurjem. Busson je lani spet šel na sodišče z zahtevkom, da pogosteje vidi hčerko. In to se zdaj spreminja v vse bolj umazano borbo z udarci pod pasom. Pri čemer se je sploh Busson izkazal za moškega z izjemno dobrim spominom, saj je – čeprav se je proces komaj dobro začel – na plan že privlekel zvezdničine domnevne duševne težave in težave z alkoholom, obregnil se je tudi ob njeno izbiro vrtca in dejstvo, da mu nikoli ni vrnila zaročnega prstana, vrednega milijon in pol.



Naj se ve – Uma ima resne težave z duševnim zdravjem, zaradi česar se nenehno opira na mešanico antidepresivov in alkohola, s tabletami pa se bori tudi proti nespečnosti in tesnobi. S tem je Busson začel sodni proces, četudi je Weissova nato izpostavila, da je iz več pogovorov z zvezdnico dognala, da ima sicer milejšo obliko motnje pomanjkanja pozornosti in da je hiperaktivna, a da ni zaznala nikakršnih resnejših duševnih ali osebnostnih motenj. Ko pa se je Busson spotaknil ob njene večerne kozarčke alkohola, ga je sodnik, še preden bi lahko končal stavek, prekinil, naj pomisli na otroka, ki se bo do teh obtožb lahko dokopal na spletu, poleg tega pa so nepomembne, saj – kot je povedala zvezdnica – kozarček ali dva ne vplivata na njeno delovanje ali presojo.



Sedem varušk na leto



S hčerko zahteva 10 dni na mesec in podaljšane počitnice. Če se bo to zgodilo, je pripravljen kupiti stanovanje v New Yorku, saj so bile bivanjske razmere precejšnji kamen spotike pri dogovarjanju o obiskih. Ima namreč domovanje v Londonu in na Bahamih, v ZDA pa ne sme živeti več kot 120 dni letno, da se ogne davkom. In čeprav je Arpadu v prid pričal tudi njegov sin Flynn iz razmerja z manekenko Elle McPherson, češ da sta si z Luno blizu in je to pritrdila tudi Weissova, je slednja vendar pridala, da ne priporoča več kot tedna na mesec, saj Luna kaže znake ločitvene stiske. Vseeno je en teden precej bolje od zdajšnjih dveh dni. Po Umini presoji je morda tudi to preveč, vsaj če je kaj resnice v tem, da je že pred rojstvom punčke poskušala od Arpada izsiliti podpisano pogodbo, s katero se bo strinjal, da hčerko vidi »tako poredko, kot je le mogoče«.



Luna se je rodila leta 2012. A vendar naj bi Uma že več mesecev prej zahtevala od ljubimca, s katerim sta bila tedaj še zaljubljena, podpis precej nenavadne pogodbe. »Le dva tedna potem, ko je izvedela, da je noseča, je hotela pogodbo, v kateri bo določeno vse v povezavi s še nerojenim otrokom. Pogoji sicer niso bili kristalno jasni, a želela je, da Lune ne bi videval ob koncih tedna in da bi jo tudi na splošno videl tako malo in poredko, kot je to mogoče. A tedaj, bila sva še skupaj, nisem videl nikakršnega smisla v pogodbi, ki bi določala obiske,« je nadzorovalno naravo svetlolaske zdaj razgalil Arpad in dodal, da mu je šlo v nos tudi njeno nenehno menjavanje varušk. Da je, vselej nezadovoljna, v enem letu zamenjala tudi šest ali sedem varušk za deklico in si ni mogel zapomniti niti njihovih imen.



Prestižni vrtec ni dovolj dober



Med odtujenim parom očitno ni niti trohice naklonjenosti več. Pričkata se ne zgolj glede menjavanja varušk ali očetovih obiskih, skupnega jezika ne najdeta niti glede dekličinega šolanja. Brooklynski vrtec St. Ann's, ki ga je izbrala Uma in kamor je svoje otroke vpisal Umin nekdanji mož Ethan Hawk, pač ne izpolnjuje Arpadovih visokih standardov. Čeprav je zanj treba plačati 23.500 evrov letne šolnine in se ponaša z nekdanjimi slavnimi varovanci, kot so Lena Dunham, Jennifer Connelly in Zac Posen. Prepričan je namreč, da so igralnice premajhne in nastlane, ozračje naj bi bilo moreče, varovanci pa dajejo vtis zanemarjenosti in umazanosti. Besede, ki so pošteno ogrele ozračje v sodni dvorani.