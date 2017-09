Ulovil jo je za koritom, zdaj se sprehaja po modni pisti

Zgodba vrhunske manekenke Remington Williams se je začela v restavraciji Chipotle v Austinu. Tam je še pred dvema tednoma pomivala posodo, ko jo je opazil lovec na manekenke. Dvanajst dni kasneje je v vlogi najbolj vročega novega obraza že nastopila na modni reviji v sklopu newyorškega Fashion Weeka. Suhljata Remington že ima v žepu pogodbo z modno agencijo DNA models, ki je skrbela tudi za karieri Linde Evangelista in Natalie Vodianove.

Zanimivo je, da jo je najel Calvin Klein, čeprav ni imela nobenih manekenskih izkušenj. »Raf Simons osebno mi je pokazal, kako se hodi. Lahko bi izbral katero koli manekenko, a je verjel vame, zato si je vzel čas in mi pomagal,« je upravičeno ponosna Remington. A njena sreča se s tem ni končala. Takoj po modni reviji Calvina Kleina so ji ponudili, da nastopi še za Marca Jacobsa. »Obiskala sem muzej Met in nenadoma prejela povabilo, da nastopim še za Marca, v eni uri sem bila v njihovi pisarni v Sohu.« Hitro je tekla čez mesto, da bi se lahko pridružila elitnim modelom, kot sta Kaia Gerber in Gigi Hadid. »Ob prihodu me je pozdravil. Bila sem popolnoma vzhičena.«



Čeprav se je njeno življenje postavilo na glavo, še vedno ni opustila vseh svojih sanj. Med pripravami na obiske modnih revij po Evropi nadaljuje študij grafičnega oblikovanja. Še vedno lahko za približno tri evre kupimo njene umetnine na spletu. Z novo slavo bodo nedvomno v kratkem pridobile vrednost.