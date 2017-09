Ukradene podatke prodajajo za 10 dolarjev

Emma Watson, Emilia Clarke, Harry Styles, Ellie Goulding in Victoria Beckham so med 500 zvezdniki, ki so jim hekerji vdrli v instagram, njihove kontaktne podatke pa zdaj prodajajo na temni strani interneta. Tam naj bi za borih 10 dolarjev prodajali kontaktne podatke zvezdnikov. Na seznamu so tudi Zlatan Ibrahimović, Paul Pogba in Floyd Mayweather. Da je prišlo do vdora v sistem, so priznali tudi pri podjetju, kjer so pojasnili, da je napaka na sistemu dovolila hekerjem, da so vdrli v profile zvezdnikov in ukradli njihove zasebne informacije. Zdaj svarijo vse, naj bodo pozorni pri sprejemanju klicev z neznanih telefonskih številk, na sporočila in elektronsko pošto.

V začetku tedna je odjeknila tudi vest, da so vdrli v sistem Selene Gomez in ukradli fotografije golega Justina Bieberja, njenega bivšega fanta, in jih objavili na njenem profilu. Ta je bil za nekaj časa deaktiviran.