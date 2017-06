Ukradel ji je srce, zdaj kupuje vilo

Ko ljubezen udari z vso silo, se je le težko zadrževati. Tedaj bi od sreče verjetno najraje zavriskali z vrha gore, vsem razkrili svoja čustva in se z vsem srcem predali drugemu. To vse bi storila tudi Taylor Swift, ki naj bi ji britanski igralec Joe Alwyn spodnesel tla pod nogami in ji zmešal glavo. A je, čeprav je dekle, ki stavi na vse ali nič, zajezila svoje vzgibe. »Poskuša ne prehitevati stvari, se ne na vrat na nos zapoditi v razmerje, kar pa je zanjo neizmerno težko, saj ji narava veli, da se ljubezni povsem preda,« je povedal vir. A čeprav naj bi svoja čustva poskušala držati na vajetih, se je glasbenica že začela ozirati za hišami po Londonu – da bi se lahko preselila bliže izbrancu, ki naj bi ji že minulo jesen ukradel srce.



Kupid ju je zadel na koncertu



Princeski country glasbe in britanskemu igralcu so se poti križale oktobra lani, na koncertu skupine Kings of Leon, ko ju je nemudoma zadela kupidova strelica. A svoja porajajoča se čustva sta skrivala pred javnostjo, predvsem ker Swiftova ni hotela, da bi se ponovila zgodba njenih preteklih razmerij. »Ogniti se je želela zasledovanju paparacev, ugibanjem, splošni histeriji oboževalcev. Ni hotela, da bi bilo tudi to razmerje na očeh javnosti.« Podobno kot s prejšnjimi izbranci, kot so bili Jake Gyllenhall, Harry Styles, Calvin Harris, John Mayer in Tom Hiddleston. »Všeč ji je, kako nehollywoodski je Joe. Čeprav je igralec, ga ni vsrkalo v to sceno. Dodatne točke sta mu vsekakor prinesla smisel za humor in britanski naglas, ob katerem se ji zmehčajo kolena.«



Čeprav so se nitke ljubezni med Taylor in Joejem začele spletati že oktobra, je njuna romanca privrela na plan komaj sredi minulega meseca, ko je že postalo jasno, da njuna ljubezen ni le muha enodnevnica. Blondinka ga je namreč že predstavila svojim staršem in prijateljem. In medtem ko si je zvezdnica, ki sicer živi nekje med Los Angelesom, New Yorkom in Nashvillom, že pred meseci najela stanovanje v Londonu, da bi bila bliže Joeju, je zdaj sklenila narediti še korak naprej in si v neposredni bližini njegovega doma kupiti lastno bivališče. »Diskretno poizveduje, kaj je na voljo na nepremičninskem trgu v Londonu,« je povedal vir in pridal, da se ozira za precej luksuznimi vilami s ceno od 17 milijonov navzgor. »Zveza med njima je resna, to pa je le dodaten znak, da se je vanj čez glavo zaljubila.« Ni pa prvič, da ji je fant tako zmešal glavo, da je v njegovi bližini kupila stanovanje. Leta 2013 je iz denarnice namreč izvlekla skoraj pet milijonov, da se je lahko vselila v hišo ob domu takratnega izbranca Conorja Kennedyja.