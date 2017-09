Ugibanja: tri, štiri ali pet otrok? Tradicija kraljevih družin je ...

Potem ko sta princ William in njegova Kate v ponedeljek sporočila, da pričakujeta tretjega otroka, poznavalci že pravijo, da se ne bosta ustavila le pri treh. Zdi se, da stopata po stopinjah njegove babice kraljice Elizabete II., ki je rodila štirikrat.

Tudi njen stric Gary Goldsmith, 52 let ima, meni, da bo imel mladi kraljevi par štiri otroke. Takole pravi Goldsmith o nečakinjini nosečnosti: »To je najboljša novica letos. Rojena mati je. Ne verjamem, da bosta imela le tri otroke, tako močno uživata v dojenčkih.«

Kate in William sta prva po kraljici Elizabeti II., ki bosta imela več kot dva otroka.



Le malo je verjetno, da bosta šla po stopinjah Williamove praprapraprababice kraljice Viktorije, ki je imela devet otrok, a sta s tretjo nosečnostjo William in Kate že prekoračila tradicijo, vsi kraljičini otroci imajo namreč po dva otroka, Kate pa je ena od treh Middletonovih, s sestro Pippo in bratom Jamesom si je zelo blizu. William je sicer vedno govoril, da razmišljata o dveh otrocih, zaradi česar poznavalci menijo, da je potreboval nekaj prepričevanja. Njun prvorojenec princ George je star štiri leta in bo jutri prvič prestopil prag nove šole, njegova sestra princesa Charlotte ima dve leti. Zanju skrbi varuška Maria Teresa Turrion Borrallo, ki živi v Kensingtonski palači, ali se ji bo ob rojstvu tretjega otroka pridružila še katera kolegica, še ni znano.

No, tretji otrok, princ ali princesa, se bo rodil aprila ali maja, Kate tudi tokrat trpi za hudo obliko (jutranje) slabosti – prav zaradi te je morala novico o nosečnosti obelodaniti pred 12. tednom –, najhuje pa je bilo očitno med prvo nosečnostjo, ko je morala celo poiskati pomoč v bolnišnici. Zdaj zanjo skrbijo kar v domači Kensingtonski palači, tako kot med drugo nosečnostjo, v veliko pomoč ji je mama Carole, ki je ves ponedeljek preživela pri hčeri. Zaradi slabosti je vojvodinja Cambriška odpovedala vse obveznosti, vsaj za zdaj, William pa dela naprej, včeraj se je udeležil konference o duševnem zdravju, ki so jo organizirali v Oxfordu.



Po babičinih stopinjah Princ William se očitno zgleduje po babici, kar je napravil že večkrat; občuduje jo, ne le kot babico, ampak tudi kot monarhinjo, tudi ona menda v Williamu vidi bodočega kralja, ki bo vladal podobno kot ona, torej drugače kot njen sin, njegov oče, princ Charles.