Ubranil jo je pred udarci in se zaljubil

Zaljubljenci gledajo na svet skozi rožnata očala, v najlepši podobi vidijo svojega partnerja, tedaj slepi za vse napake. Kot si jih je pred enim letom nadela tudi Lindsay Lohan, ko ji je na pot prikorakal postaven ruski mladec Egor Tarabasov in ji v trenutku ukradel srce. Tako hipno, da se ji je že nekaj mesecev pozneje, aprila letos, na roki zasvetil zaročni prstan. Ki pa je bil v resnici vstopnica v pekel na zemlji, poln trpljenja, modric in izkoriščanja. A je Egor na igralkino srečo še pred sprehodom pred oltar pokazal svoje prave, nasilne barve. »Spoznala sem, da za uspešno razmerje ni dovolj le ljubezen. Nobena ženska ne more vztrajati z nekom, ki jo udari in se ji nato niti opraviči ne,« je dejala Lohanova, v mislih zazrta v julij, ko se je njen dragi spravil nanjo s pestmi. Jo, tako je bila vsaj prepričana, poskušal ubiti. Kar pa je bil le zadnji v seriji vse bolj nasilnih sporov med zaljubljencema, zaradi česar je njuna poroka splavala po vodi. Česar pa lepotica ni predolgo objokovala, saj naj bi ji srce spet hitreje bilo. Tokrat v bližini Dennisa Papageorgioua, ki jo je po enem izmed sporov z zdaj že bivšim zaročencem rešil pred Egorjevim besom.



»Moj rešitelj!«



Postaven moški zagleda dekle v stiski, ko se nad njo dviguje senca telesno precej močnejšega izbranca. Neznanec poseže v vročekrven spor zaljubljencev in rešitelj na koncu dobi dekle. Skoraj kot scenarij filma, pa vendar je to zgodba prvega srečanja Lindsay in Dennisa. Zvezdnica je julija namreč počitnikovala na gršem otoku Mikonos, z Egorjem ob strani seveda, ko se je med golobčkoma vnel prepir. Lilo je na izbrančevem telefonu namreč odkrila sumljivo sporočilce in mu mobilnik zalučala v morje, kar je bil sprožilec, da je Egorjeva vročekrvnost privrela na plan. V ljubljeno je vrgel kozarec s pijačo, med njima so letele težke besede, začel jo je grabiti, ko se je skoraj iz nič tam pojavil Dennis. Zazdelo se mu je, da je brhka mladenka v stiski, zato je stopil do njiju in prekinil spopad. »Lilo je imela oči še vedno le za Egorja, ki pa je v vrsti vse bolj eksplozivnih prepirov začel kazati svojo pravo naravo. Kar ni ušlo niti Dennisu, ki je Lindsay dobesedno rešil pred njim,« je povedal vir in pridal, da je svetlolaska o postavnem Grku sprva govorila kot o svojem »rešitelju«, a je sčasoma, ko si je vendar snela očala slepe zaljubljenosti, v njem zagledala tudi moškega. Prijateljstvo pa je začelo preraščati v ljubezen. »Spoznala sta se v nenavadnih okoliščinah. Ona je bila še z Egorjem, pred čigar nasiljem jo je rešil. Dennis pa je tedaj še imel dekle Noelle Koutro. A je zaradi Lindsay prekinil razmerje. Oba zato jemljeta svoje sveže razmerje precej resno in nikakor brezglavo. Lindsay upa, da je vendar našla nekoga, s katerim lahko zaplava v zdravo razmerje.« In verjetno je nad nepričakovanim razpletom – no, ali pa zapletom – navdušen tudi zvezdničin oče Michael, ki za Egorja ne sme več niti slišati.



Lohanovi so bili sprva navdušeni nad Tarabasovom. A se je vanje, predvsem v Michaela, počasi začel plaziti črviček nezaupanja. »Bil naj bi bogat, a je skoraj vse plačevala Lindsay. Mislim, da jo je zgolj izkoriščal, da bi ustregel svoji želji po razkošnem, glamuroznem življenju.« Ko pa je na plan privrel posnetek njunega spora, je Michaelu prekipelo. »Da je grabil in davil mojo punčko?! Prijatelji so mi povedali, da je imela okoli vratu, na rokah in prsnem košu modrice! Spočetka mi je bil všeč, med njima so namreč iskrice privlačnosti kar prasketale, a moški kot Egor si ne zasluži še ene priložnosti.«