Ubili so ga, ko je iskal snemalne lokacije

Pri Netflixu vedo, kako kovati denar. Ljudi so zasvojili z zgodbo o ambicioznem ameriškem politiku Francisu Underwoodu, ki je postal predsednik. Nato pa je že tako priljubljeno in kritiško hvaljeno serijo Hiša iz kart zasenčila pripoved o narkokralju Pablu Ecsobarju, ki je s kokainom zaslužil milijarde dolarjev, zanj ubil okoli 4000 ljudi in si hkrati pridobil naklonjenost množic.

Ja, serija Narcos je omamila televizijske gledalce, ki jih je po vsakem delu žejalo po še, zato so filmarji po prvih dveh sezonah, osredotočenih na Escobarja, preusmerili pogled še na kartel v kolumbijskem mestu Cali, s četrto sezono pa naj bi se poglobili v mehiške kartele. A je Mehika, še preden bi se začele vrteti filmske kamere, že pokazala svojo krvavo plat. Carlosa Muñoza Portala, ki se je tjakaj odpravil v lov za popolnimi snemalnimi lokacijami, so prerešetanega našli na stranski cesti v njegovem avtomobilu.



Že skoraj 15 let je bil vpet v filmsko industrijo

Med drugim je sodeloval pri trilerju Telesni čuvaj z Denzlom Washingtonom v glavni vlogi, režijskem projektu Mela Gibsona Apokalipto in filmu o Jamesu Bondu, Spectre. Serija Narcos pa ga je zdaj povedla v domačo Mehiko, tudi v zvezno državo Hidalgo, razvpito po umorih, povezanih z mamilarsko dejavnostjo. »Verjetno nikoli ne bomo vedeli, ali je šlo za osamljen primer ali pa je šlo za organizirani kriminal in vsebino serije, za katero je delal,« je dejal Carlosov prijatelj.

Ni osumljencev in ni prič. To je vse, s čimer lahko postrežejo lokalne mehiške oblasti, ki pa zaradi sledi sumijo, da so Carlosa sprva preganjali in lovili z avtomobili, dokler ga na prašni, stranski cesti vendar niso ujeli. In ga prerešetali.