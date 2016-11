Tudi z meditacijo v boj proti bolezni

V nekem trenutku je bil mlad zvezdnik na vrhuncu slave, že v naslednjem pa so mu zdravniki postavili diagnozo neozdravljive in napredujoče bolezni možganov, ki postopno jemlje nadzor nad telesom. Z dodatkom, da je pred njim morda še deset dejavnih let. Še največ desetletje, četudi jih je dopolnil komaj 29. »Bil sem povsem nemočen, to se mi je zdelo neizmerno krivično,« je dejal Michael J. Fox, ki je grozljivo diagnozo parkinsonove bolezni v tako ranih letih dolgo tajil pred javnostjo. In pred samim seboj, saj se je zavil v kokon zanikanja. Nato pa sedem let pozneje, leta 1998, visoko dvignil glavo in zaživel z nič kaj svetlo napovedjo svoje prihodnosti. »Bolezen sem sprejel in si jo priznal. Kajti šele po tem koraku lahko začneš pisati novo poglavje in stremeti k temu, da bi kaj spremenil, če pač lahko.«



Za raziskave več kot 600 milijonov



Prvi igralčev vzgib, ko je leta 1991 med snemanjem filma Doc Hollywood dobil diagnozo, je bil, da se zvije v klobčič in nikoli več ne vstane iz postelje. Drugi, da živi v zanikanju ob podpori nenehnega nagibanja steklenice. Do preloma v to tisočletje pa je sprejel usodo in zagnal sklad Michaela J. Foxa, ki stremi k širjenju razumevanja in sprejemanja bolezni – seveda s končnim ciljem odkritja zdravila. Četudi se zaveda, da je ta cilj morda malce preobsežen zalogaj, vsaj za zdaj. »Če nam uspe zgolj zaustaviti napredovanje bolezni in ublažiti njene simptome, bom zadovoljen tudi s tem,« pravi zvezdnik, čigar fundacija je danes, po 16 letih delovanja, največja organizacija v boju proti parkinsonovi bolezni, za raziskave pa je namenila že več kot 600 milijonov dolarjev. Delček tega zbirajo na vsakoletni gala prireditvi A Funny Thing Happened on the Way to Cure Parkinson’s v newyorškem prestižnem hotelu Waldorf Astoria, ki je spet tik pred vrati, že konec tega tedna.



Že vsaj 15 let bi moral biti zvezdnik, ki se je z abrahamom srečal pred petimi leti, nepokreten. »Že četrt stoletja je minilo od diagnoze in zdravniških napovedi. Moral bi biti že invalid, a sem daleč od tega,« pravi Fox, ki še vedno polno živi pred kamerami in za njimi. Ne le da je pred tremi leti zagnal kolesje humoristične serije Michael J. Fox Show, ki se s humorjem dotakne življenja, kot ga zvezdnik najbolj pozna – življenja s parkinsonovo boleznijo, temveč si je lani v seriji Dobra žena prislužil tudi nominacijo za emmyja. »Igram lahko kogar koli; vsaj dokler ima moj lik parkinsonovo. In v minulih letih sem imel polne roke dela,« pravi oče štirih, ki si nekega dne želi na platnu oživiti tudi boksarskega trenerja Freddieja Roacha, ki je kljub tej bolezni uril velikane boksa, kot so Manny Pacquiao, Miguel Cotto in Julio César Chavez Jr. »Resnično ga občudujem. Le s težavo je govoril, preglavice mu je delalo ravnotežje, da bi lahko čez vse naredil križ. A ni!« In na vlogo, tudi če je nikdar ne uresniči, se delno pripravlja že zdaj, saj v Foxovo vsakodnevno rutino, s katero se upira bolezni, spada tudi boks, s katerim ne krepi le telesa, temveč ohranja tudi ravnotežje, ki se mu občasno izmika. »Največje težave imam z ravnotežjem, a tresavica ni več tako huda.«



Morda tudi zaradi novega orodja, meditacije. »Edinokrat, ko se ne premikam, ko sem povsem negiben, je med spanjem. Možganska aktivnost je tedaj usmerjena v negibnost. Podobno je z meditacijo. Če se ji resnično predam, se moja možganska dejavnost toliko upočasni in umiri, da se tudi telo ne premika in ne trza več.« Čeprav, priznava, so nekateri dnevi pač boljši od drugih.

Sreča v ljubezni

V zdravju se mu morda niso nasmehnile vse zvezde, ima pa toliko večjo srečo v ljubezni. Umešča se namreč v majhno elitno skupino hollywoodskih veljakov, katerih zakon kljubuje statistikam zvezdniških ločitev. Svojo ljubljeno Tracy Pollan je namreč popeljal pred oltar že leta 1988, njuna ljubezen, ki sta jo okronala s štirimi otroki, pa žari še danes. Čeprav zvezdnik še vedno občasno z nejevero pomisli, da je tri izmed štirih otrok zaplodil po odkritju bolezni. »Odraščali so s tem. Oče s parkinsonovo je vse, kar poznajo. Če bi me morali opisati, bi bilo to dejstvo gotovo nekje na začetku opisa.«