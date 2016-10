Tudi sinka bo skrivala pred nadležnimi paparaci

Zdi se ji, da je njeno življenje velikanski blagoslov. Zatorej ni presenetljivo, da je Kerry Washington svoji prvorojenki, ki jo je s prihodom osrečila pred dvema letoma, nadela ime Isabelle, izpeljanko iz hebrejšine, ki grobo prevedeno pomeni zaprisežena bogu. Podobno odzvanja tudi ime dekličinega mlajšega bratca, čigar jok se je nedavno razlegel po hiši mlade družinice. Predan bogu ali drzen, to naj bi namreč – vnovič s koreninami v hebrejščini – pomenilo novorojenčkovo ime Caleb Kalechi.



Že z Isabelle je spoznala, koliko lepše je življenje, ko si mati. A čeprav je od navdušenja, da ji pod srcem spet raste novo življenje, skakala nad oblački, je Washingtonovo hkrati pri srcu malce stiskalo od skrbi, saj ni vedela, kaj pričakovati, ko se bo družini pridružil še četrti član. »Sem edinka, zato me ob misli na vnovično širjenje družinice malce zaskrbi. Vseeno mislim, da bo čudovito,« je pred nekaj meseci razpredala Kerry, ki si je želela le nečesa. »Upava, da bo človeško bitje. Zdravo, pošteno in srečno bitjece,« je malce šaljivo dejala, saj sta se z Nnamdijem Asomugho, s katerim sta pred tremi leti po manj kot leto dolgi romanci zakorakala pred oltar, odločila, da bo spol otroka ostal skrivnost tudi zanju, ki se bo razkrila šele ob rojstvu.



Varovanje zasebnosti gre zvezdnici serije Škandal izjemno od rok. Ne le da je pred oltar zakorakala v popolni skrivnostnosti in odsotnosti radovednih medijev, ampak je mladima zakoncema uspelo vest, da bosta očka in mama, skrivati vse do dveh tednov pred Isabellinim prihodom. Kar sta zdaj malce spremenila, saj je Kerry novico, da je v drugo v blagoslovljenem stanju, razkrila že maja. Zdaj je tudi že pricurljalo, da je povila sinka – četudi z dvotedensko zamudo, saj naj bi malček pokukal na svet že 5. oktobra. Na kar se je mlada mamica dobro pripravila, saj je minule mesece preživela v požiranju nasvetov, s katerimi sta jo zasipali producentka Shonda Rhimes, sicer mati treh, in njena terapevtka. »Močno sem se opirala na nasvete in izkušnje šefice. Čeprav o sebi razmišljam kot o zaposleni ženski, se s Shondo ne morem primerjati. Ona nima le treh otrok, stoji tudi za štirimi ali petimi oddajami,« je povedala zvezdnica, ki je po malce duhovne in čustvene podpore zavila k terapevtki.