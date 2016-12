Tudi Ryan Reynolds je dobil svojo zvezdo

Vse bi se moralo vrteti le okoli njega in vsi žarometi bi morali biti usmerjeni vanj. Na hollywoodskem bulvarju slavnih se je namreč zableščala tudi zvezda z njegovim imenom. »To je eden od tistih trenutkov, ko si želiš, da bi te kdo uščipnil. Saj jim sicer kar ne moreš verjeti. A vseeno ne uščipniti tako srhljivo kot moja tetka,« je dejal Ryan Reynolds, ki pa je kljub temu, da naj bi bil to njegov veliki dan, sebe postavil na stranski tir, v ospredje pa svojo družino. Na slavnostno odprtje je namreč pripeljal tudi svoji hčerki, ki sta ju z ženo Blake Lively do tega dne skrbno skrivala.



Ne zgodi se vsakomur in tudi ne vsak dan, da te filmska srenja počasti z zvezdo. »To je eden od tistih redkih trenutkov, ki se ti morda zgodijo enkrat v življenju. Če imaš srečo. Zato sem si želel, da bi bila ob meni vsa družina, saj bi, če mi ne bi stali ob strani, to pozneje obžaloval. Morda ne jutri ali naslednje leto, gotovo pa čez desetletje ali dve,« je povedal hollywoodski težkokategornik, ki je, ko je odkril zvezdo, v naročje potegnil dveletno James, medtem ko je njegova ljubljena tik ob njem pestovala hčerko številka dve, ki ju je osrečila septembra in katere ime je še vedno strogo varovana skrivnost. Nekaj korakov stran so vanj s ponosom zrli še njegova mama Tammy, igralčevi bratje, nečaki in nečakinje ter tašča. Blake je prepričana, da je »ponos premila, že kar uboga beseda za opis tega vseobsegajočega čustva, ki ga je občutila ob moževem slavju«.



Za Ryana to ni bil dan, posvečen njegovi karieri in igralskemu daru. Temveč dan, ki ga je posvetil družini in se ji poklonil. »Želim se zahvaliti moji Blake, ki mi pomeni vse. Je najboljše, kar se mi je zgodilo v življenju. Zaradi nje je vse boljše in lepše. Zaradi nje sem postal sanjski oče, čeprav sem prej menil, da imam potencial zgolj za strica,« je Livelyjevi odpel slavospev, da so se komu gotovo orosile oči. Morebiti celo kateremu od njegovih soigralcev – Chrisu Prattu, Amy Adams, Marku Ruffalu ali Dwaynu The Rock Johnsonu –, ki dne, ko je Ryan dobil zvezdo, niso hoteli zamuditi in so mu prišli stisnit roko in izkazat podporo ter občudovanje.