Trumpu svetujejo ples s posebno damo

Donald Trump in Caitlyn Jenner, rojena kot Bruce Jenner. Foto: AP

Novoizvoljeni predsednik Donald Trump, ki bo v petek prisegel na Sveto pismo in tako tudi uradno postal novi ameriški predsednik, je od svetovalcev dobil nenavaden nasvet. Po njihovem mnenju bi moral prihraniti ples za prav posebno republikansko damo, Caitlyn Jenner. »To je fantastična ideja,« pravijo viri blizu Trumpa.

Njegovi sodelavci namreč menijo, če bo predsednik nekaj svoje pozornosti namenil Jennerjevi, ki se je rodila kot Bruce Jenner, bo v svet poslal sporočilo, da podpira geje in transseksualne osebe. »Ta slika je vredna najmanj tisoč tvitov,« pravijo viri. Tiskovni predstavnik Jennerjeve pravi, da zadeve ne more komentirati in da bo treba počakati na dogodek.

Sicer pa New York Post poroča še, da se bo inavguracije udeležila tudi Rowanne Brewer Lane, ki je imela s Trumpom intimno razmerje v 90. letih prejšnjega stoletja.